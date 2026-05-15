DJ Ringo: “Maldini disse di rispettare la storia e il DNA, non lo stanno facendo. Hanno consegnato il Milan a della gente allucinante”

DJ Ringo: “Maldini disse di rispettare la storia e il DNA, non lo stanno facendo. Hanno consegnato il Milan a della gente allucinante”MilanNews.it
Oggi alle 20:20News
di Andrea La Manna
DJ Ringo ha parlato di quello che sta accadendo secondo lui con l’attuale società e proprietà rossonera ovvero il non rispetto della storia e del DNA del Milan, cosa che aveva detto di fare Maldini il giorno che l’hanno mandato via.

Nel canale YouTube del collega Andrea Longoni, Milan Hello, il famoso dj nonché gran tifoso rossonero Ringo è stato ospite e protagonista di un'intervista. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Ripeto, il Milan non è mio, non è nostro, quindi è loro. Però Paolo ha detto una gran cosa qualche anno fa, adesso siete voi padroni, però cercate di rispettare il nostro DNA e la nostra storia. Cioè non lo stanno facendo. Loro hanno un'altra visione, la visione che ha portato tre pettari allo stadio a diventare delle star per loro, ad avere i DJ che mettono musica orrenda prima della partita. L'hai sentita, San Siro? Dalla tecno a Mamma mia, quando io mi accontentavo dei ricchi e poveri, vabbè non lo so, hanno un modo diverso di vedere le cose. Vedo questi tre pettari che girano per gli spalti scortati dagli steward del Milan. Cioè cose... l'hanno consegnato in mano a della gente allucinante. Bevande assurde di influencer assurdi. Davvero Berlusconi tutto questo non avrebbe permesso"