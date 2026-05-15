DJ Ringo: “Maldini disse di rispettare la storia e il DNA, non lo stanno facendo. Hanno consegnato il Milan a della gente allucinante”

MilanNews.it

vedi letture

Oggi alle 20:20 News di di

DJ Ringo ha parlato di quello che sta accadendo secondo lui con l’attuale società e proprietà rossonera ovvero il non rispetto della storia e del DNA del Milan, cosa che aveva detto di fare Maldini il giorno che l’hanno mandato via.