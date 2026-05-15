Caos orari 37° turno, De Rossi: "Un fastidio condiviso con i nostri avversari e le altre squadre coinvolte"

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Quello che si è vissuto negli ultimi giorni a livello di pianificazione del calendario di Serie A, ha veramente dell'incredibile e non fa che gettare altro imbarazzo su un movimento, come quello calcistico italiano, che a 360 gradi vive probabilmente il peggior momento della sua storia. Alla fine, il braccio di ferro che ha coinvolto la FIGC, il Viminale e la FITP (Fedrazione Italiana Tennis e Padel) è risultato in una serie di partite programmate alle ore 12 di domenica, orario totalmente inedito. Tra queste anche Genoa-Milan, così come tutte quelle che coinvolgono una squadra che lotta per la Champions League.

Nella conferenza stampa di presentazione della gara del Luigi Ferraris, il tecnico del Grifone Daniele De Rossi ha commentato anche questa situazione singolare e di certo poco vantaggiosa per i club: "Come si prepara per una partita di cui si sa all'ultimo la data? Si prepara con un po' di fastidio che, penso, è lo stesso delle altre squadre appese a questa decisione. Grazie a Dio succede solo una volta ogni tanto, dobbiamo accettarlo. Penso che per tutti gli organi sia stata una decisione difficile con tante pressione, non vogliono aggiungerne altri. Non sapevamo se dare un riposo in più o fare un allenamento in più. È stato un fastidio condiviso con i nostri avversari e le altre squadre coinvolte".