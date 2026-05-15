Cassano ipotizza un clamoroso futuro per Conte: secondo lui, potrebbe andare al Milan

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Le parole di Antonio Cassano, opinionista che, da calciatore, è stato anche allenato da Allegri, sulle panchine di Milan e Napoli.

Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso a Viva El Futbol sul futuro di Antonio Conte, ipotizzando per lui un clamoroso futuro al Milan: "Conte lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma dopo due anni lui non resta nella stessa squadra, è difficile. Per me deve andare. Dove? Al Milan. Sarebbe il primo allenatore a vincere quattro scudetti con quattro squadre diverse. Se il Milan vuole fare le cose per bene, Conte è perfetto. La strada per me può esserci. Allegri? A differenza di Conte si vende bene, mentre lui, Conte, pensa solo al campo e non se ne frega della stampa. Lui fa parlare il campo. Conte è uno dei pochi allenatori che se si libera può andare dove vuole. Come lui ce ne sono 3-4.

Allegri quest'anno ha distrutto il Milan e la colpa, oltre che di Allegri che ha fatto un disastro, è anche di Tare che è arrivato come il salvatore della patria e sai cos'ha salvato? La fava. Io ho visto la scritta 'Furlani out' e mi chiedo: se non hai un'idea, se giochi di merda e sbagli mercato, che colpa ha Furlani? Io sono stato uno dei primi a criticare la società, però Furlani non sceglie la squadra, perchè la squadra l'ha scelta l'allenatore con Tare. Furlani sbagla i gol? No. Non hai idee? No. Non li fa correre? No. Il disastro lo hanno fatto Allegri e Tare. Fine, senza se e senza ma".