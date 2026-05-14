Lorenzo Colombo e il periodo con Ibra al Milan: "Averlo al fianco ogni giorno ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole"

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Lorenzo Colombo, attaccante che a fine stagione verrà riscattato dal Genoa (sono scattate tutte le condizioni per l'obbligo di riscatto), ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato perchè quando era nelle giovanili del Milan veniva paragonato a Batistuta: "Avevo i capelli lunghissimi, ancora più di oggi e senza la fascetta in testa. Inoltre, calciavo forte per essere piccolino, ed è nato il paragone.

Ma il mio vero modello è Ibrahimovic. L'ho avuto come compagno di squadra al Milan, è stato qualcosa difficile da raccontare. Averlo al fianco ogni giorno ti insegna qualcosa che non puoi spiegare a parole: lì ho compreso il campione che è stato. E qui entriamo nel discorso mentale di ottenere qualcosa in più: ci riesci grazie a giocatori come lui, oltre che al lavoro che in quegli anni fece Pioli".