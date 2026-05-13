Bennacer festeggia il doblete: l'ex Milan vince la Coppa di Croazia con la Dinamo

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Dopo la vittoria del campionato Bennacer completa il Doblete con la Dinamo Zagabria portando a casa anche la Coppa di Croazia.

La Dinamo Zagabria completa il Doblete e conquista anche la Coppa di Croazia, battendo 2-0 il Rijeka all'Opus Arena. Decisiva la doppietta di Luka Stojkovic, a segno tra il 50esimo e il 56esimo, dopo una gara dominata dai Modri e solo parzialmente riaperta dalla traversa colpita da Devetak.

Festa anche per Ismael Bennacer, in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo a 10 milioni di euro. Il centrocampista algerino è entrato al 73esimo minuto della finale e ha potuto celebrare un altro trofeo dopo il campionato, dominato, vinto con largo anticipo.