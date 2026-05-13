Cafu resta ottimista: "Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione"

Cafu resta ottimista: "Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione"MilanNews.it
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 21:50Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Marcos Cafu, ex terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha commentato così il momento difficile del Milan: "Quale squadra, nell’arco di una stagione, non attraversa un momento di difficoltà? Il problema del Milan è che questo momento sia arrivato proprio nel rush finale del campionato e quindi lo si nota di più. Credo sia più un calo fisiologico. La sfortuna è che nell’ultimo periodo gli errori dei singoli non si sono concentrati in una sola partita, ma sono stati spalmati su più gare. Il concetto è semplice: meglio perdere una volta per undici errori dei calciatori, che undici incontri per l’errore di un solo giocatore. 

Se il ritiro è più una soluzione o una punizione? Dipende. Non nego che a volte il ritiro venga percepito dai calciatori come una punizione, ma quando è prolungato e condiviso aiuta davvero a compattare il gruppo. Sono convinto che nelle due gare decisive rivedremo il Milan che abbiamo conosciuto nella prima parte della stagione".