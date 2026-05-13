Ravezzani duro: "200 milioni di plusvalenze in 3 anni e c'è chi dice che il Milan ha speso molto sul mercato"
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Sui propri profili social il direttore Fabio Ravezzani ha lanciato una provocazione in merito all'operato del Milan sul mercato nelle ultime stagioni.
Intervenuto sui propri profili social, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato la news fatta trapelare questa mattina da Calcio & Finanza riguardante le plusvalenze registrate dal Milan negli ultimi 3 anni, che ammontano a circa 200 milioni di euro.
Il collega, riferendosi a coloro i quali difendono l'operato di RedBird in questo lasso di tempo (che ha visto la formazione rossonera vincere appena una Supercoppa Italiana), ha così scritto su X: "200 milioni di plusvalenze negli ultimi 3 anni. E c'è anche qualcuno che ha l'imprudenza di dire che il Milan ha speso molto sul mercato...".
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