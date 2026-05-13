MN - Domenica San Siro ha inneggiato Maldini. Il tifoso che ha fatto partire il coro: "Reincarna i valori del Milan e l'amore per il milanismo"

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MilanNews.it ha intervistato Alex Rota Conti, il tifoso milanista che domenica, in occasione di MIlan-Atalanta, ha fatto partire il coro a favore di Paolo Maldini.

In occasione dei Milan-Atalanta il popolo rossonero ha inscenato una contestazione contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani che ha fatto il giro del mondo. A questa si è unita anche una petizione social che è arrivata a toccare quota 50mila firme, a conferma del fatto che qualcosa tra il dirigente rossonero e la "sua" gente si sia definitivamente rotto.

Il milanista rivuole identità, ambizione, ma soprattutto unità di intenti, cosa che è mancata nelle ultime stagioni sotto l'amministratore RedBird. Solo una figura potrebbe risanare un ambiente oramai alla deriva come questo, Paolo Maldini, il cui nome è stato anche inneggiato dallo stadio proprio domenica. E MilanNews.it ha sentito in esclusiva il tifoso che ha fatto partire il coro, Alex Rota Conti, che ha raccontato il punto di vista del tifoso di questo momento e non solo.

Partiamo dalle basi: raccontaci un po' di te

"Sono tifoso dal Milan fin da piccolo, almeno dalle elementari, dall'età di 6 anni, io ho 48 anni, ne compirò 49 il prossimo 25 Agosto, quindi sono nel 1977. Non sono abbonato allo stadio in quanto disabile. Prima ci andavo con il sistema di accreditamento ma da quest'anno, come certo saprete, anche i disabili si devono abbonare, cosa che però non ho fatto, eppure pur di vedere il Milan compro i biglietti per venire a San Siro partita per partita".

Domenica hai portato avanti anche tu la tua silenziosa protesta mostrando la maglia di Paolo Maldini, facendo partire anche il coro che si è diffuso per tutto San Siro: che significato c’è dietro questo tuo gesto?

"Semplicemente rivoglio Paolo Maldini dirigente, perché reincarna i valori del Milan e l'amore per il milanismo".