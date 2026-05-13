Sassuolo, Muric annuncia che lascerà il club a fine stagione

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Il portiere kosovaro Arijanet Muric ha comunicato al Sassuolo che non intende rimanere in neroverde la prossima stagione

Arrivato la scorsa estate in Italia in prestito dall'Ipswich Town, squadra che in questa stagione ha appena riconquistato la Premier League arrivando seconda in Championship, il portiere Arijanet Muric, classe 1998 nato in Svizzera ma di nazionalità kosovara, ha avuto una stagione sufficiente con la maglia del Sassuolo, squadra per cui ha difeso i pali in 32 partite complessive quest'anno riuscendo a mantenere anche la porta inviolata in 6 occasioni. Nelle ultime uscite, però, il tecnico Fabio Grosso gli aveva preferito Stefano Turati.

Arijanet Muric ha rilasciato in queste ore un'intervista al sito Gianlucadimarzio.com e ha comunicato la sua intenzione di lasciare il Sassuolo al termine della stagione, finito il periodo di prestito. Le sue parole non lasciano spazio a molte altre interpretazioni: "Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali".