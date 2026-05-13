Moretto sul futuro del Milan: "Cardinale a fine stagione traccerà una linea e cercherà di capire come migliorare la società internamente"

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Intervenuto sul canale Whattsapp di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sulla delicata situazione societaria in casa Milan.

Intervenuto sul canale Whattsapp di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sulla delicata situazione societaria in casa Milan, conseguenza diretta di un momento molto complicato che starebbe seriamente mettendo in discussione la qualificazione alla prossima Champions League della formazione di Massimiliano Allegri:

"Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta tanti dubbi in casa Milan, tanta preoccupazione, soprattutto per la qualificazione alla prossima Champions, obiettivo che sembrava ormai già raggiunto, ma che negli ultimi mesi è diventata una vera e propria incertezza. Tanti dubbi anche dal punto di vista societario, perché come vi abbiamo spesso detto Gerry Cardinale a fine stagione traccerà una linea e cercherà di capire come migliorare la società internamente.

Tutti sotto esame, ma il retroscena che vi possiamo dare è che in questi giorni ci sono state molte riunioni interne a Casa Milan, soprattutto coinvolti Massimo Calvelli, Ibrahimovic, Furlani, Tutti sotto esame e tutti insieme per cercare di capire come migliorare questa strada rossonera in cui sicuramente il ds Igli Tare è, ed ha, una posizione incerta. Anche Allegri è sotto esame. Capiremo poi anche in base alle prossime partite come si svilupperà la stagione rossonera ma il Milan comincia già a lavorare per il futuro".