Corsa Champions: 5 squadre per 3 posti. E se si arriva a pari punti? Milan avanti in molte delle 26 combinazioni possibili

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Nei prossimi 180' di Serie A, Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como si giocheranno gli ultimi tre posti a disposizione per partecipare alla prossima Champions League. Cosa succederà in caso di arrivo a pari punti? Ecco le 26 combinazioni possibili

Si prospettano 180' scoppiettanti nella corsa alla Champions League, per la quale sono in lotta cinque squadre che si contendono tre posti. La classifica attuale dice: Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan 67, Roma 67 e Como 65. Tra la seconda e la sesta ci sono appena cinque lunghezze di distanza, dunque nelle ultime due giornate di recupero può succedere davvero di tutto. Queste le sfide che attendono le cinque squadre nella 37^ e nella 38^ giornata di Serie A:

NAPOLI: Pisa (trasferta) e Udinese (casa)

JUVENTUS: Fiorentina (casa) e Torino (trasferta)

MILAN: Genoa (trasferta) e Cagliari (casa)

ROMA: Lazio (casa) e Hellas Verona (trasferta)

COMO: Parma (casa) e Cremonese (trasferta)

Con cinque formazioni ancora in corsa e tre posti da assegnare, le possibilità che due o più squadre arrivino a pari punti sono concrete. Per questo, gazzetta.it ha stilato tutte le 26 combinazioni in caso di arrivo alla pari, molte delle quali avvantaggiano il Milan. Eccole nel dettaglio (tra parentesi la differenza reti nella classifica avulsa):

ARRIVO A 5 SQUADRE:

Milan 13 punti

Como 12 (+2)

Napoli 12 (-1)

Juventus 9

Roma 6

ARRIVO A 4 SQUADRE:

1° CASO

Milan 10 punti (+3)

Como 10 (+2)

Juventus 6

Roma 5

2° CASO

Milan 11 punti

Napoli 9

Como 6

Roma 5

3° CASO

Como 11 punti

Napoli 9

Juventus 7

Roma 5

4° CASO

Milan 9 punti (+2)

Como 9 (+2)

Napoli 8

Juventus 5

5° CASO

Napoli 10 punti

Juventus 9 (+3)

Milan 9 (+1)

Roma 3

(precisazione: la quinta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle 4 che dietro e di conseguenza esclusa dalla classifica avulsa)

ARRIVO A 3 SQUADRE:

1° CASO

Milan 8 punti

Roma 4 (-1)

Como (-2)

2° CASO

Como 9 punti

Roma 4 (-1)

Juventus 4 (-3)

3° CASO

Como 7 punti

Milan 6

Juventus 2

4° CASO

Juventus 6 punti (+1)

Milan 6 (+1)

Roma 2

5° CASO

Napoli 6 punti

Como 5

Roma 4

6° CASO

Milan 7 punti

Napoli 5

Como 3

7° CASO

Napoli 7 punti (+1)

Milan 7 (+1)

Roma 2

8° CASO

Como 8 punti

Napoli 5

Juventus 3

9°CASO

Juventus 7 punti (+3)

Napoli 7 (-1)

Roma 2

10° CASO

Napoli 6 punti

Juventus 5 (+2)

Milan 5 (0)

(precisazione: come nel caso degli arrivi alla pari tra 4 club, indicano semplicemente chi è davanti nella classifica avulsa tra le tre a pari punti)

ARRIVO A 2 SQUADRE:

Napoli-Juventus: JUVENTUS

Napoli-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE

Napoli-Roma: NAPOLI

Napoli-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE

Juventus-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE

Juventus-Roma: JUVENTUS

Juventus-Como: COMO

Milan-Roma: MILAN

Milan-Como: MILAN

Roma-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE

(precisazione: ci sono 4 casi in cui le squadre saranno separate dalla differenza reti totale, ovviamente con due partite da giocare, ancora da definire)