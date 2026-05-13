Corsa Champions: 5 squadre per 3 posti. E se si arriva a pari punti? Milan avanti in molte delle 26 combinazioni possibili
Si prospettano 180' scoppiettanti nella corsa alla Champions League, per la quale sono in lotta cinque squadre che si contendono tre posti. La classifica attuale dice: Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan 67, Roma 67 e Como 65. Tra la seconda e la sesta ci sono appena cinque lunghezze di distanza, dunque nelle ultime due giornate di recupero può succedere davvero di tutto. Queste le sfide che attendono le cinque squadre nella 37^ e nella 38^ giornata di Serie A:
NAPOLI: Pisa (trasferta) e Udinese (casa)
JUVENTUS: Fiorentina (casa) e Torino (trasferta)
MILAN: Genoa (trasferta) e Cagliari (casa)
ROMA: Lazio (casa) e Hellas Verona (trasferta)
COMO: Parma (casa) e Cremonese (trasferta)
Con cinque formazioni ancora in corsa e tre posti da assegnare, le possibilità che due o più squadre arrivino a pari punti sono concrete. Per questo, gazzetta.it ha stilato tutte le 26 combinazioni in caso di arrivo alla pari, molte delle quali avvantaggiano il Milan. Eccole nel dettaglio (tra parentesi la differenza reti nella classifica avulsa):
ARRIVO A 5 SQUADRE:
Milan 13 punti
Como 12 (+2)
Napoli 12 (-1)
Juventus 9
Roma 6
ARRIVO A 4 SQUADRE:
1° CASO
Milan 10 punti (+3)
Como 10 (+2)
Juventus 6
Roma 5
2° CASO
Milan 11 punti
Napoli 9
Como 6
Roma 5
3° CASO
Como 11 punti
Napoli 9
Juventus 7
Roma 5
4° CASO
Milan 9 punti (+2)
Como 9 (+2)
Napoli 8
Juventus 5
5° CASO
Napoli 10 punti
Juventus 9 (+3)
Milan 9 (+1)
Roma 3
(precisazione: la quinta contendente in tutti i casi può essere sia davanti alle 4 che dietro e di conseguenza esclusa dalla classifica avulsa)
ARRIVO A 3 SQUADRE:
1° CASO
Milan 8 punti
Roma 4 (-1)
Como (-2)
2° CASO
Como 9 punti
Roma 4 (-1)
Juventus 4 (-3)
3° CASO
Como 7 punti
Milan 6
Juventus 2
4° CASO
Juventus 6 punti (+1)
Milan 6 (+1)
Roma 2
5° CASO
Napoli 6 punti
Como 5
Roma 4
6° CASO
Milan 7 punti
Napoli 5
Como 3
7° CASO
Napoli 7 punti (+1)
Milan 7 (+1)
Roma 2
8° CASO
Como 8 punti
Napoli 5
Juventus 3
9°CASO
Juventus 7 punti (+3)
Napoli 7 (-1)
Roma 2
10° CASO
Napoli 6 punti
Juventus 5 (+2)
Milan 5 (0)
(precisazione: come nel caso degli arrivi alla pari tra 4 club, indicano semplicemente chi è davanti nella classifica avulsa tra le tre a pari punti)
ARRIVO A 2 SQUADRE:
Napoli-Juventus: JUVENTUS
Napoli-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE
Napoli-Roma: NAPOLI
Napoli-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE
Juventus-Milan: DIFFERENZA RETI TOTALE
Juventus-Roma: JUVENTUS
Juventus-Como: COMO
Milan-Roma: MILAN
Milan-Como: MILAN
Roma-Como: DIFFERENZA RETI TOTALE
(precisazione: ci sono 4 casi in cui le squadre saranno separate dalla differenza reti totale, ovviamente con due partite da giocare, ancora da definire)
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