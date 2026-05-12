Dall'Inghilterra alla Germania, la protesta contro Furlani fa il giro d'Europa. E la petizione sfiora le 50mila firme

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La protesta di domenica sera a San Siro comincia a fare il giro del mondo. Prima il post molto centrato del The Guardian di ieri, focalizzato sulla nostalgia dei tifosi rossoneri verso Paolo Maldini dirigente, poi un post Instagram di Kicker, testata tedesca, sulla coreografia luminosa della Curva Sud contro Furlani: "G.F. Out". I tifosi del Milan hanno parlato, anche fuori dall'Italia inizia ad arrivare l'eco di una protesta sentita e chiara.

È evidente che si è arrivati ad un punto di non ritorno. È sempre difficile parlare per tutti, soprattutto perché i tifosi rossoneri nel mondo sono milioni e milioni, ma è ormai palese che la fanbase hardcore sia arrivati a livelli di insofferenza mai visti nei confronti di Giorgio Furlani, ormai individuato come simbolo di questo Milan che sembra aver perso tutti i tratti identitari che nel corso della sua storia hanno reso speciale il club e inorgoglito i suoi tifosi.

Emblematica l'immagine mandata in onda durante Atalanta-Milan, quando il punteggio era ancora sullo 0-3 per i bergamaschi: un papà e un figlio, entrambi con i colori rossoneri addosso, che sorridevano contenti per essere stati inquadrati. Certo, è anche antipatico voler entrare per forza in un momento personale figlio-genitore, ma è un'istantanea veramente forte e che rappresenta appieno la spaccatura che c'è tra i tifosi rossoneri e i "turisti" che vogliono solo passare un pomeriggio o una serata diversa in uno stadio che ha visto partite storiche e campioni indimenticabili.

Ha visto, parliamo al passato, perché nel presente c'è poco da vedere. Anzi, siamo arrivati alla repulsione: il Milan di RedBird repelle il tifoso in tutte le sue sfaccettature. Il risultato? Uno stadio che sembra un teatro, una squadra in confusione senza la guida solida di una dirigenza unita, una Curva che contesta in modo incisivo e che, almeno mediaticamente, sembra aver fatto centro: le manifestazioni di estremo dissenso dell'altra sera ora iniziano a fare il giro del mondo. Chissà se dovranno arrivare addirittura oltreoceano per far sì che Cardinale si decida di prendere in mano la situazione e cambiare qualcosa.