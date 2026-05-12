Clamoroso Modric: vuole esserci già contro il Genoa. La situazione

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Dopo un scontro di gioco con Manuel Locatelli durante Milan-Juventus dello scorso 26 aprile, Luka Modric ha riportato la frattura dello zigomo che lo ha costretto poi a sottoporsi anche ad un intervento chirurgico. Fin dal primo monento si è parlato di stagione finita con il Diavolo e invece potrebbe non essere così perchè il campione croato, che nutriva già qualche speranza di esserci per l'ultima gara di campionato contro il Cagliari a San Siro, vorrebbe essere a disposizione di Max Allegri già domenica contro il Genoa.

MODRIC PUNTA AL GENOA - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questi giorni Modric si sottoporrà ad un nuovo esame strumentale per capire come procede la guarigione. Se dovesse essere a buon punto allora si passerebbe alla creazione della maschera protettiva da applicargli sul volto. Il croato, che già da qualche giorno è tornato ad allenarsi a Milanello (ovviamente non in gruppo, ma sta svolgendo un lavoro personalizzao), punta ad andare almeno in panchina contro il Genoa, ma chiaramente l'ultima parola spetta allo staff medico milanista perchè si tratta di una questione clinica, purtroppo solo la volontà personale non basta.

CHAMPIONS E RINNOVO - Senza Modric, il Milan perso due partite di fila contro Sassuolo e Atalanta e la qualificazione alla prossima Champions League, che fino a qualche settimana fa sembrava essere già in tasca, è tornata a rischio. Da questo finale di stagione, dipenderà moltissimo anche il futuro di Modric, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno: il quarto posto è infatti una condizione imprescindibile perchè senza Champions Luka non rinnoverà sicuramente. E allora c’è un buon motivo in più per aiutare questo povero Diavolo.