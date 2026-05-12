Garbo: "Senza Champions il Milan fa piazza pulita di tutti: hanno sbagliato tutto"

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Il crollo che sta vivendo il Milan raramente si era visto negli ultimi anni. I rossoneri, dopo aver concluso a soli tre punti di distacco dall'Inter capolista il girone d'andata, hanno letteralmente dilapidato tutto il patrimonio della prima parte di stagione con un giorne di ritorno terrificante in cui hanno mantenuto un ruolino di marcia da zona retrocessione, senza "se" e senza "ma". Ora l'obiettivo stagionale prefissato sin da inizio anno, la qualificazione in Champions League, è a serio rischio. Se non dovesse arrivare l'Europa che conta sarebbe un fallimento.

Daniele Garbo, giornalista, è intervenuto nel pomeriggio di lunedì, day after di Milan-Atalanta 2-3 e delle pesanti contestazioni, ai microfoni di TMW Radio e ha commentato la situazione attuale e il futuro del Diavolo: "Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, ds, allenatore e giocatori. È un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto. Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions"