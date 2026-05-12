Zapelloni: "Al Milan manca tutto, vedo poco milanismo"
Ospite negli studi di Pressing, il giornalista Umberto Zapelloni ha parlato così del momento del Milan dopo il ko contro l'Atalanta: "Al Milan manca tutto, non solo la testa, ma anche la condizione fisica. I primi 60' contro l'Atalanta non sono un caso, ma arrivano dopo le prove contro Sassuolo e Udinese. Sono tutte partite uguali in cui non c'è mai stata una reazione. Io vedo poco milanismo.
I giocatori si sono illusi di poter lottare per lo scudetto, poi dopo che è finita quell'illusione nata grazie a quella lunga serie di partite senza perdere la squadra si è sciolta. Pensava di essere già in Champions ed è stato un grave errore dei giocatori e anche dell'allenatore. E' una serie di partite che la situazione è questa, è l'allenatore che deve dare le motivazioni".
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