Giannichedda: "Un altro anno lo darei ad Allegri: poteva fare meglio ma basta guardare i giocatori che ha..."

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Un Milan totalmente in bambola quello che i tifosi rossoneri stanno osservando oramai da due mesi. I rossoneri sono stati sconfitti anche dall'Atalanta e non è tanto aver perso ma è la modalità con cui si perde: squadra molle, senza nerbo, quasi come se i giocatori avessero staccato da tempo la spina. Questa è la sensazione che la formazione di Massimiliano Allegri restituisce da diverso tempo a questa parte, questo il canovaccio che si ripete in ogni fine settimana mettendo in seria discussione la qualificazione in Champions League.

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato come ospite a Maracanà su TMW Radio dicendo la sua sul Milan e sul futuro di Max Allegri: "lo un altro anno glielo darei. Con il materiale che ha sta facendo il campionato che doveva fare. Visto anche il potenziale offensivo che ha. Sicuramente poteva fare meglio, ma basta guardare i giocatori che ha. E' chiaro che poi i valori vengono fuori, poi nel momento chiave ti viene meno il giocatore più importante".