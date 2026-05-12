Cruciani sicuro: “Allegri avrà le sue colpe, ma il primo responsabile è Furlani”
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Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il noto giornalista Giuseppe Cruciani si è espresso in merito al periodo negativo del Milan e in merito a chi è il principale responsabile di tutto questo. Di seguito le sue parole.
"Secondo voi senza attaccanti e con interpreti non eccezionali, in parte non scelti dall'allenatore, si poteva immaginare che il Milan arrivasse in Champions a due giornate dalla fine? Poi per carità, Allegri avrà le sue colpe, però i tifosi che contestano Furlani hanno capito che l'allenatore non è il primo responsabile. Che ne dicano i soliti noti ovunque, sui podcast, nelle televisioni, dicendo il disastro di Allegri, la colpa non è di Allegri, cioè non è solo di Allegri".
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