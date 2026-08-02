Diawara verso l'esordio nel derby? Questi i suoi numeri e statistiche col Troyes

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Nella passata stagione il francese è stato inserito in prima squadra con il Troyes quando da fine gennaio in poi ha totalizzato quasi 20 presenze

Ancora qualche ora e con ogni probabilità potremo vedere all'opera il nuovo giovane difensore centrale del Milan Sankhoun Diawara. Dimenticatevi Odogu, che con tutto il rispetto aveva con sè meno esperienza e presenze ufficiali rispetto a Diawara. Infatti, nella passata stagione il francese è stato inserito in prima squadra con il Troyes, nella seconda parte di stagione quando da fine gennaio in poi ha totalizzato quasi 20 presenze tra Ligue 2 e coppa nazionale, alle quali si aggiungono anche un goal in coppa e un assist in campionato nella vittoria contro il Pau giocando da terzino sinistro. Grande duttilità, corsa e forza fisica si aggiungono al suo bagaglio tecnico. Certamente il passo in prima squadra al Milan rispetto alla Serie B francese sarà difficile e per nulla scontato, ma la personalità al ragazzo non manca.

NUMERI E CURIOSITA'

Nella passata stagione, nella seconda parte, è diventato un punto fermo della difesa della prima squadra, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione in Ligue 1. In campionato ha giocato 14 gare (1038’ minuto totali) servendo 1 assist vincente (nella vittoria 4-3 contro il Pau) e beccandosi due cartellini gialli, mentre in Coppa di Francia ha disputato 3 gare (251’ minuti) con 1 goal segnato (nel quarto turno contro il Touraine) e un giallo a carico. In totale nella sua carriera ha disputato 76 gare così suddivise: 30 con l’Estac Troyes B, 28 con il Troyes U19 e 18 con il Troyes per un totale di 6296’ minuti giocati. Sei le reti segnate complessivamente, un assist vincente servito, sette le ammonizioni e due i rossi ricevuti.