Gimenez ancora utile al Milan? La prossima stagione del Bebote sarà quella della verità

vedi letture

Santiago Gimenez rischia di giocare un'altra stagione in salita con il suo Milan. Il perchè? Lo raccontiamo qui, brevemente

Rimasto a Milanello per ritrovare condizione ed entusiasmo, Santiago Gimenez rischia di giocare un'altra stagione in salita con il suo Milan. Il perchè? Lo raccontiamo qui, brevemente.

Una storia che rischia di diventare come una delle più surreali della storia recente rossonera. Sì, perchè in un'estate che, almeno per adesso sembra essersi raddrizzata per il Milan dal punto di vista del calciomercato, tiene banco la surreale situazione tra Santiago Gimenez e il club rossonero. Questa sembrava l'inizio di una storia d'amore, così però non è (quasi) mai stata. Il Bebote è stato un flop nella passata stagione. Solo una rete, e nemmeno in campionato in quasi un anno solare, visto che il gol è stato messo a segno a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. I soliti infortuni e fastidi, l'operazione alla caviglia e il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Arrivato nello scorso gennaio dopo aver fatto benissimo nella sua isola felice Feyenoord, il Bebote respira subito l’aria di casa al Milan. L’assist a Joao Felix al debutto contro la Roma, i gol prima in Serie A a Empoli e poi in Champions proprio contro la sua ex squadra. Poi la crisi e la parabola, anche molto sfortunata visti i diversi infortuni del messicano in maglia rossonera. L'attacante messicano resta quindi quasi un "peso" Per questa squadra.

NUMERI DA INCUBO

Dopo un buonissimo avvio iniziato nello scorso gennaio, Santi Gimenez è ormai scomparso da due anni, così come tutto il Milan. L’ultimo suo gol in campionato è datato 10 maggio 2025, la doppietta al Bologna a San Siro, mentre l'ultima rete ufficiali risale a Milan-Lecce di Coppa Italia del 23 settembre. Un evento raro, quasi magico. Dopo le due reti al Bologna, il Bebote non ha più segnato in Serie A. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio 19 presenze e 6 gol in campionato. Bottino misero per quello fatto vedere in Olanda e anche in Nazionale. Il suo futuro resterà con ogni probabilità legato al Milan, vista l'assenza di offerte al momento.