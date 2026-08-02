Primo Piano È un'amichevole, ma pur sempre un derby dove il Milan cerca le prime risposte: più solidità, Nkunku tra le linee e primi minuti per Ramos-Leao

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Verso il derby di mercoledì di Perth: Amorim non vuole risposte definitive, ma le prime concrete sulle quali cominciare a lavorare

Il risultato conterà fino a un certo punto, ma il derby in programma mercoledì a Perth contro l'Inter offrirà a Ruben Amorim indicazioni molto più pesanti di una semplice amichevole estiva, o almeno questo è quello che auspica il tecnico portoghese. Contro i rivali cittadini il Milan dovrà infatti mostrare i primi concreti progressi dopo queste intense settimane di lavoro, soprattutto in fase di non possesso, ancora da perfezionare nei meccanismi e nelle distanze. Allo stesso tempo crescerà però la curiosità per alcune soluzioni offensivo, a partire dall'utilizzao di Christopher Nkunku dietro la prima punta e dai primi minuti stagionali di Gonçalo Ramos e Rafael Leao.

PIÙ SOLIDITÀ SENZA PALLA

La priorità sarà vedere un Milan più compatto quando non controlla il gioco, cosa non successa a Glasgow contro un avversario decisamente alla portata come il Celtic. Amorim vuole una squadra capce di accorciare in avanti con aggressività, proteggere meglio il centro e impedire agli avversari di trovare troppo facilmente sapzio tra difesa e centrocampo.

Contro l'Inter, abituata a muovere rapidamente il pallone da destra a sinistrae ad attaccare con diversi uomini, ogni esitazione potrebbe essere punita. Serviranno maggiore coordinazione nel pressing, copertura preventive più efficavi e una partecipazione più convintada parte dei due estreni di centrocampo alla fase difensiva. Il derby rappresenterà quindi un test ideale per capire quanto siano già stati assimiliati principi del tecnico portoghese, e quanto ci sarà ancora da lavorare affinché questo accada.

NKUNKU OSSERVATO SPECIALE. CURIOSITÀ ANCHE PER RAMOS E LEAO

Davanti, gli occhi saranno puntati su Nkunku. Il francese potrebbe essere schierato alle spalle del centravanti, in una posizione che gli consentirebbe di ricevere tra le linee, combinare nello stretto e attaccare l'area con tempi difficili da leggere, proprio come faceva ai tempi del RedBull Lipsia. E chissà che questo non permetta al francese di ritrovare anche quel ritmo e fiducia che lo fecero diventare uno degli attaccanti più richiesti d'Europa.

La sfida dell'Optus Stadium segnerà intoltre anche l'esordio stagionale ed assoluto in maglia Milan di Gonçalo Ramos, così come il rientro di Rafael Leao al quale saranno sicuramente concessi un po' di minuti. Per entrambi l'impiego sarà limitato, ma i primi palloni giocati serviranno a iniziare a costuire intese e automatismi. Ovviamente da questo derby oltre oceano Amorim non cerca ancora il Milan definitivo, ma vuole intravedere una squadra ordinata senza palla e già più pericolosa quando accelera.