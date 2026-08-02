Calciomercato Leao, il Fener ha pronti quasi 50 milioni: Cardinale fermo sui 60. Rafa può anche rimanere

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Il punto sulla situazione Rafael Leao che, con il mese di agosto, entra nella sua fase più calda: l'offerta del Fener e la posizione del Milan

Manca ufficialmente meno di un mese alla chiusura del calciomercato, ieri c'è stato formalmente il giro di boa. Il Milan si è arenato dopo i fuochi d'artificio iniziale anche perchè deve necessariamente liberare spazio in rosa. Il nome più chiacchierato in questo senso, in ottica cessione, è inevitabilmente Rafael Leao che è con la valigia in mano ma ancora lontano dall'addio. Su di lui ci sono i club turchi ma c'è anche una posizione di Gerry Cardinale molto ferma. Il punto.

LEAO, IL FENERBAHCE HA PRONTI QUASI 50 MILIONI

Nonostante il desiderio di Rafael Leao fosse quello di giocare in Premier League o La Liga, come da lui stesso ammesso a fine stagione, a oggi nè dall'Inghilterra, nè dalla Spagna è stata alzata la cornetta per prendere informazioni sul portoghese. Gli unici club che hanno dimostrato interesse sono stati il Fenerbahce, che ha avuto un incontron con il Milan in città, e il Galatasaray, per il momento rimasto più in disparte. Ed è soprattutto il club gialloblù che sembra il più intenzionato a non mollare sul numero 10 milanista e anzi avrebbe pronto un rilancio da quasi 50 milioni di euro. Come viene riferito dalle cronache di calciomercato turche il Fener vuole mettere sul piatto circa 45-47 milioni. Il problema è che non è detto che questo sforzo basti, nè tantomeno aiuti a far smuovere le rigide posizioni milaniste.

CESSIONE LEAO: CARDINALE IRREMOVIBILE SUI 60 MILIONI

La verità è che, a oggi, Gerry Cardinale non ha intenzione di spostarsi di un millimetro rispetto alle indicazioni che ha dato alla sua squadra: Leao per meno di 60 milioni non si vende. Per ora, davanti alle offerte del Fenerbahce, il Milan sta tenendo fede al diktat del suo proprietario ma andando avanti con il mese di agosto sarà sempre così? Il club rossonero ha oggettivamente necessità di fare cassa per investire in altri giocatori, specialmente sulla trequarti dove Amorim vorrebbe uomini con caratteristiche precise e sicuramente molto diverse da quelle di Rafa Leao. In questo scenario, se davvero Cardinale non retrocederà, non è da escludere una clamorosa permanenza di Rafael Leao al Milan che, comunque, rimane oggi l'opzione meno probabile.