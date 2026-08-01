Primo Piano ESCLUSIVA MN - L'ex Galatasaray Ilic: "A Leao dico: snobba il Fener e vieni al Gala! Tanti soldi, Osimhen, migliori chance di vincere il titolo, Istanbul, bagno di folla all'aeroporto. Ti aspettiamo"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex centrocampista del Galatasaray Sasa Ilic (al Gala dal 2005 al 2007) chiedendogli cosa potrebbe aspettarsi Rafael Leao qualora decidesse di trasferirsi nella parte europea di Istanbul sponda Galatasaray. Al momento sia il Galatasaray che il Fenerbahçe sono interessati al portoghese. Il Milan chiede 60 milioni per il cartellino.

Sasa, Istanbul è una città meravigliosa, il Galatasaray ha una tifoseria straordinaria, uno stadio favoloso, stipendi da capogiro, la quasi certezza di vincere il campionato turco e la possibilità di fare bene anche in Champions League. Indubbiamente poi il può contare su una rosa competitiva con campioni del calibro di Victor Osimhen, Ilkay Gündogan e Leroy Sané, mentre fino a poco tempo fa c'erano anche Noa Lang, Alvaro Morata e Mauro Icardi. Insomma, le ragioni per cui un calciatore nel pieno della propria carriera possa scegliere il Galatasaray sono tante. E anche Leao sembra preferire i Sarı-Kırmızılılar ai rivali del Fenerbahçe. Non ti sorprenderebbe se andasse lì?

"No, ma quale sorpresa. Anch'io ho trascorso due anni al Galatasaray vent'anni fa. Ormai è una realtà: oggi tanti grandi campioni, ancora nel pieno della carriera, scelgono la Turchia per giocare nel Galatasaray. Io andai soprattutto per motivi economici, ma anche perché è uno dei club più importanti del Paese. Ho avuto la fortuna di giocare con Hakan Şükür e Hasan Şaş... Oggi il Galatasaray disputa regolarmente la Champions League, e questo può permettere a Rafael di fare un ulteriore salto di qualità e di mettere in mostra il suo talento sul palcoscenico europeo. Leão è uno dei migliori attaccanti del mondo, ha giocato per tanti anni nel Milan ed è un grandissimo calciatore. Al Galatasaray potrebbe diventare il punto di riferimento della squadra e aiutarla a fare molto meglio della scorsa stagione in Champions League".

Sulla carta una coppia formata da Leao e Osimhen sembra devastante. Forse addirittura troppo forte per il campionato turco?

"Il Galatasaray non ha solo loro. Ha anche tanti ottimi centrocampisti con esperienza in Premier League. Ma con un tandem come Osimhen-Leao sarebbe sicuramente la favorita per vincere di nuovo il campionato turco e potrebbe fare ancora meglio anche in Champions League".

Il Fenerbahçe sembra volerlo con maggiore insistenza e forse ne avrebbe anche più bisogno. Ma se dipendesse da te, senza farti condizionare dal cuore giallorosso, dove dovrebbe andare? Il Fener è un grande club ma deve passare dai playoff di Champions League e da anni non vince il campionato. Diciamolo: il Gala è 'the place to be'.

"In questo momento sì. Ma in passato erano tre i club di Istanbul a contendersi regolarmente il titolo: Galatasaray, Fenerbahçe e Beşiktaş. Sono tutte società di altissimo livello. E anni fa anche Trabzonspor e Bursaspor sono riuscite a vincere la Süper Lig".

Se dovesse davvero trasferirsi a Istanbul, a prescindere dal club, quanta gente ci sarebbe ad accoglierlo all'aeroporto?

"Tantissima, davvero tantissima! Riceverebbe un'accoglienza calorosissima, un autentico bagno di folla. Se dovesse firmare per il Galatasaray, migliaia di tifosi andrebbero all'aeroporto ad aspettarlo. Riceverebbe un accoglienza da brividi".

E poi c'è Istanbul, una città che poche altre al mondo possono eguagliare...

"È una città bellissima in cui vivere, davvero splendida. L'unico grande problema è il traffico, come accade in tutte le grandi metropoli. Ma Istanbul è semplicemente incredibile".