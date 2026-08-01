Il metodo Amorim sta conquistando il Milan: intensità, tattica, libertà e...abbracci

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Ruben Amorim sta guidando gli allenamenti del Milan da meno di tre settimane, ma il suo metodo sta già conquistando tutti, in primis ovviamente i giocatori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport che spiega che la rivoluzione "gentile" del portoghese si basa in modo particolare sull'empatia che il tecnico sta cercando di creare con il gruppo. Non è un sergente di ferro, ma un allenatore che sta cercando di entrare in sintonia con tutti, dai più giovani ai meno giovani.

MILAN, IL METODO AMORIM: ABBRACCI E INTENSITÀ

In questi giorni in Australia, Amorim e il suo staff arrivano prima dei giocatori al campo di allenamento. Non appena i calciatori rossoneri entrano sul terreno di gioco vengono accolti tutti dal portoghese con una stretta di mano e con un abbraccio. Tutti, nessuno escluso. Dietro a questo atteggiamento c'è il fatto che il neo tecnico milanista vuole creare un feeling speciale con tutto il gruppo e non vuole essere visto solo come uno che impartisce indicazioni. Questo non vuol dire però che le sedute di lavoro siano leggere, anzi la parola d'ordine è intensità: allenamenti di due ore con pochissime pause per bere e basta.

MILAN, IL METODO AMORIM: TATTICA E LIBERTÀ

Com'è normale che sia quando arriva un allenatore nuovo, nelle sedute la parte tattica è predominante: 3-4-2-1 in fase offensiva, 4-4-1-1 in fase di non possesso. I movimenti in campo vengono ripetuti più volte perchè Amorim non lascia nulla al caso e vuole lavorare al meglio anche sui dettagli. Come ha raccontato Strahinja Pavlovic nell'intervista alla Rosea, il portoghese chiede pressione alta, possesso palla e coraggio. I cambiamenti rispetto allo scorso anno sono tanti, quindi serve tempo per metabolizzarli, ma la predisposizione c'è assolutamente da parte di tutto il gruppo. Prima a Milanello e ora in Australia, Amorim ha sempre programmato una sola seduta di allenamento al giorno, così da permettere ai giocatori di avere maggiore tempo libero. La stagione che attende il Milan sarà lunga e impegnativa e per il neo allenatore rossonero è meglio non iniziare a caricare la testa fin dall'estate.