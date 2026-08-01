La maglia fuori dai pantaloncini: Luca Marelli omaggia Baresi con un aneddoto fuori dagli schemi
La grandezza di Franco Baresi è sempre andata "oltre". Oltre gli avversari, oltre le sfide, oltre l'impossibile e a volte anche oltre le regole. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, ricorda lo storico capitano rossonero con un aneddoto davvero simpatico, che rende molto bene l'unicità di un giocatore che ha fatto la storia del Milan, del calcio e dello sport.
ADDIO FRANCO BARESI, L'ANEDDOTO DI LUCA MARELLI
"Ad inizio anni '90, l'IFAB modificò la regola 4, imponendo a tutti i calciatori di scendere in campo con la maglietta dentro ai pantaloncini. Franco Baresi, da sempre, giocava con la maglia fuori dai pantaloncini, non ho mai capito se per comodità o per altri motivi. Ebbene, nei primissimi giorni della regola aggiornata, Baresi entrava sul terreno di gioco con la maglietta nei pantaloncini e poi, puff, magicamente tornava al suo posto.
Gli arbitri, timidamente, cercavano di far rispettare la regola anche al capitano del Milan che, in quegli anni, era già una leggenda vivente della squadra. Alla fine rinunciarono, nonostante fosse sostanzialmente l'unico calciatore con quel vezzo. Oggi praticamente tutti i calciatori giocano con la maglia fuori dai pantaloncini, anche per motivi commerciali (sponsor nella parte bassa posteriore della divisa di gioco).
Un piccolo particolare dimenticato nella storia del regolamento ma che ben fa comprendere quanto sia stata impattante la figura di Baresi, straordinario giocatore, uomo schivo e mai sopra le righe, presenza silenziosa in tribuna a San Siro. Se ne va una vera icona del calcio mondiale. Franco Baresi, 1960-2026".
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