Addio a Franco Baresi, il Comune di Travagliato proclama il lutto cittadino
Travagliato, comune della provincia di Brescia che ha dato i natali a Franco Baresi nel 1960, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa dello storico capitano del Milan:
"Il sindaco, a fronte dell'emozione e del cordoglio suscitati nella comunità dalla prematura scomparsa del concittadino Franco Baresi, figlio illustre della nostra terra esempio intramontabile nello sport e nella vita, interprete dei sentimenti di cordoglio e partecipazione che scuotono i travagliatesi e li stringono attorno al dolore della famiglia, proclama da lunedi 3 agosto 2026 a martedì 4 agosto 2026 il lutto cittadino e ordina l'esposizione delle bandiere (comunale, nazionale e comunitaria) a mezz'asta sul Palazzo Municipale. Inoltre, invita tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e sportive ad esprimere, nelle forme che riterranno più opportune, la partecipazione al lutto. E infine, esprime ai famigliari l'abbraccio dell'intera cittadinanza e la profonda partecipazione di tutta la comunità al loro dolore. La comunità di Travagliato custodirà con profonda gratitudine ed immenso affetto la memoria del "Suo Leggendario Capitano".
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