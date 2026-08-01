Spalletti: "Baresi è il Maradona delle difese. Lui c'era e ti proteggeva"

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, rende omaggio a Franco Baresi con un paragone d'eccezione

Franco Baresi è stato e rimane un personaggio trasversale, amato incondizionatamente da compagni ed avversari. Una figura che travalica la fede sportiva e che mette tutti d'accordo. Le parole di amore e di stima arrivate oggi da tutto il mondo, sportivo e non, lo dimostrano. Anche Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha speso belle parole per lo storico capitano del Milan al termine dell'amichevole contro il Nizza.

LE PAROLE DI SPALLETTI SU BARESI

"Ho avuto il piacere di conoscerlo ed è sempre stato emozionante vederlo con quella faccia carica di forza e di mettere a suo agio chiunque avesse davanti. Era come dire che lui c’era e ti proteggeva. Poi adesso è diventato popolare il video di Maradona con la maglia di Baresi, non c’è miglior consegna... Lui è il Maradona delle difese".