MN - Bergomi svela i dettagli dell'ultimo incontro con Franco Baresi

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Ai microfoni di MilanNews.it la bandiera dell'Inter Giuseppe Bergomi ha ricordato Franco Baresi, scomparso questa mattina all'età di 66 anni.

Oggi è una giornata triste per il Milan e per il mondo del calcio: la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano rossonero, infatti, lascia un senso di dolore e di tristezza per un grande uomo e un grande calciatore che non c'è più dopo aver segnato la vita sportiva di generazioni di tifosi e appassionati. Dell'eterno numero 6 del Diavolo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it Giuseppe Bergomi, bandiera dell'Inter ed avversario - oltre che compagno in Nazionale - di Baresi in mille battaglie.

Che ricordo ha di Baresi?

"Ne ho tanti di ricordi, ma parto dalla fine, perché io e lui abbiamo portato la fiaccola Olimpica. Quei giorni passati insieme nel far le prove, poi nel secondo giorno quando lui mi disse che era stanco e mi disse di farle da solo. Quando abbiamo portato la fiamma Olimpica Franco è stato lì (a San Siro, ndr) sei ore, che era già nella malattia. Mi disse: "Io non metto l'auricolare, hai fatto le prove tu", io gli dissi "Vieni con me Franco". E poi l'ho visto a fine mese scorso, perché mi disse che voleva la torcia Olimpica. Mi sono dato da fare, sono riuscito a recuperargliela e sono andato a portarglielo a casa sua, o meglio, al bar sotto di interisti dove va sempre lui".

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"Gli ho lasciato quel ricordo ed è stata l'ultima volta che ho visto Franco. Poi i ricordi sono tanti. Il primo primo, i fratelli Baresi vivevano nello stesso appartamento i primi anni che giocavano. Facevo una pubblicità con loro, insieme, e sono andato a dormire a casa loro. Con Franco facevamo anche un po' di pubblicità, quindi quelli sono stati gli inizi. Poi con Franco abbiamo condiviso due Mondiali, un Europeo, tanti bei momenti con la maglia azzurra, poi non sto io qui a dire che Franco è stata leggenda, il giocatore del secolo del Milan, un campione straordinario, un grandissimo capitano, di poche parole, ma di carisma, perché bastavano tre parole di Franco che sistemavano tutto".