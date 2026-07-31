Selvaggi evidenzia: "Baresi si è guadagnato il rispetto di compagni, avversari e tifosi"

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Franco Selvaggi, campione del mondo con la Nazionale azzurra in Spagna, ha ricordato Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, con un messaggio.

Franco Selvaggi, campione del mondo con la Nazionale azzurra in Spagna, ha ricordato Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, con un messaggio: "Con Franco Baresi se ne va non solo uno dei più grandi difensori della storia del calcio, ma un compagno con cui ho avuto l'onore di condividere il sogno più bello: il Mondiale del 1982. Franco è stato un esempio di correttezza, umiltà e dedizione, dentro e fuori dal campo. Era un punto di riferimento per tutti e, con il passare degli anni, è diventato una vera leggenda del calcio mondiale. Ha saputo incarnare i valori più autentici dello sport, guadagnandosi il rispetto di compagni, avversari e tifosi. Il suo nome resterà per sempre nella storia del calcio, ma soprattutto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo".

Le note ufficiali del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".

In una nota precedente, invece, l'annuncio della scomparsa era stato così formulato: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".