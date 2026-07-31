Addio Baresi, il ricordo commosso di Di Canio: "È stato il Capitano, mio Capitano"
Intervenuto a SkySport, Paolo Di Canio, ex compagno di squadra al Milan di Franco Baresi, ha ricordato commosso l'ex Capitano milanista scomparso nelle scorse ore dopo una grave malattia: "Un mito. Perdiamo un uomo fantastico prima che un grande campione. Per me se Vialli è stato il mio fratello, guerriero della luce, lui è stato il Capitano, mio Capitano. Ha dimostrato cosa vuole dire essere un capitano e un leader. Mi ha colpito molto la notizia della sua scomparsa. Con lui ho vissuto due anni formativi incredibili, alcuni giocatori ti entrano dentro.
Quando sono arrivato al Milan c'erano tanti grandi campioni, ma a lui nello spogliatoio basta uno sguardo per farsi capire. Era la guida e il collante di tutto, in campo era un marziano. E poi il suo carattere: io prima della partita magari scherzavo, lui mi guardava e mi faceva capire che non era il momento. Spero che ai più giovani possa restare qualcosa di questi grandi campioni. Tutti devono rinosconere a Baresi che ha condizionato positivamente tutti quelli che hanno giocato con lui".
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