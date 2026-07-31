Serafini: "Resti fra noi comunque, Capitano. Con la tua leggenda viva, la tua aura immensa, il racconto della storia di uno sport di cui sei stato bandiera"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso nel corso del suo editoriale per MilanNews.it ricordando Franco Baresi, leggenda del Milan scomparsa oggi: "Se n’è andato, Franco Baresi, a prendersi in cielo e nella memoria il Pallone d’oro che la terra gli ha negato. In silenzio, il capitano al quale infatti bastava uno sguardo, un’occhiata. Un gesto. Un cammino glorioso con sorrisi disegnati nelle vittorie e lacrime copiose nelle sconfitte, in equilibrio tra un tackle e una rincorsa, una battaglia e la quiete. Arrivederci, capitano: resti tra noi con la tua leggenda viva, la tua aura immensa, il racconto della storia di uno sport di cui sei stato bandiera. Resti tra noi comunque".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".