News MN - Careca: "Sempre difficile affrontare Baresi, aveva una tecnica da centrocampista"

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L'ex attaccante del Napoli Antonio Careca ricorda così Franco Baresi, avversario di sfide dure ma sempre corrette

La grandezza di Franco Baresi sta anche nell'enorme rispetto e ammirazione con cui i tanti avversari che ha affrontato - e fermato - negli anni ricordino il leggendario capitano rossonero. È il caso anche di Antonio Careca, che con il suo Napoli ha sfidato e risfidato il Milan di Baresi dando vita a partite e scontri memorabili. La redazione di MilanNews.it ha contattato l'ex attaccante brasiliano in esclusiva per chiedergli un ricordo di Baresi nel giorno della sua scomparsa. Queste le sue parole:

CARECA RICORDA FRANCO BARESI

"Sono triste per questa notiza. Franco Baresi era una grande persona e un difensore gigante. Ha scritto una grande storia nel mondo del calcio. Era molto bravo tecnicamente: era quasi più un centrocampista che un libero, era sempre difficile affrontarlo".

di Lorenzo De Angelis.