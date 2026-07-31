Primo Piano LIVE MN - Franco Baresi, 6 per sempre: martedì i funerali a Milano. I messaggi: l'omaggio a Perth, Maldini da figlio, Leao e Cardinale ricordano l'eredità

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MilanNews.it riporta in questo live tutte le notizie e i ricordi riguardanti il cordoglio per Franco Baresi, ricordando che sì, 6 PER SEMPRE.

Oggi è una giornata triste per il Milan e per il mondo del calcio: la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano rossonero, infatti, lascia un senso di dolore e di tristezza per un grande uomo e un grande calciatore che non c'è più dopo aver segnato la vita sportiva di generazioni di tifosi e appassionati.

MilanNews.it riporta in questo live tutte le notizie, i ricordi e gli aggiornamenti riguardanti il cordoglio per Franco Baresi, ricordando che sì, comunque, 6 PER SEMPRE.

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15:01 | ADRIANO GALLIANI RICORDA I MOMENTI FELICI CON BARESI

Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha pubblicato un nuovo post su Instagram per ricordare alcuni momenti vissuti al Milan con Franco Baresi, ex Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore: "Momenti felici e indimenticabili che rimaranno per sempre nella storia del calcio italiano e nel mio cuore. Qui eravamo a Tokyo il 17 dicembre 1989 in occasione della finale di Coppa Intercontinentale in cui conquistammo la vittoria. Momenti felici che porterò sempre con me. 6 per sempre!".

14:49 | ALESSANDRO NESTA RINGRAZIA FRANCO BARESI

Questa mattina Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni e Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha voluto salutarlo con questo messaggio su Instagram: "Grazie per tutto quello che ci hai donato. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, riposa in pace".

14:33 | LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL MILAN SCARONI SU BARESI

Arrivano le parole anche di Paolo Scaroni, presidente del Milan, che ha voluto ricordare così Franco Baresi, ex Capitano rossonero scomparso nelle scorse ore: "Franco Baresi è stato la storia del Milan e continuerà a esserlo. Il suo esempio, i suoi valori, il suo amore per questi colori e il suo senso di appartenenza resteranno per sempre parte della nostra identità. A nome di tutto il Club, esprimo tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

14:16 | MARTEDI' I FUNERALI DI BARESI A MILANO

Si svolgeranno martedì 4 agosto, presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Franco Baresi, ex Capitano del Milan che è scomparso nelle scorse ore dopo una malattia. L'ultimo saluto all'ex difensore rossonero sarà alle ore 11.

14:00 | PIPPO INZAGHI E L'ANEDDOTO DELLA MAGLIA DI BARESI

Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero, ha voluto dedicare anche lui un pensiero a Franco Baresi nel giorno della sua scomparsa: "A Parma, tanti anni fa, ho avuto la fortuna di giocare contro di te. Io avevo il 16 e quella partita non sono nemmeno entrato. A fine partita ti ho chiesto la maglia. Tu mi hai guardato e mi hai detto: “Ma tu non me la dai la tua?”. Una frase semplice, ma che mi è rimasta dentro per tutta la carriera. Da quel giorno, ogni volta che un giocatore mi ha chiesto la maglia, io gli ho chiesto la sua, proprio come hai fatto tu con me. Che il tuo spirito ed il tuo carisma possano instillarsi nel cuore di tutti noi e nei capitani di domani. Ciao Franco, grazie Cuore Rossonero. Per sempre" ha scritto l'ex attaccante su Instagram.

13:52 | SHEVA RICORDA FRANCO BARESI

Non poteva mancara il ricordo di Franco Baresi anche da parte di Andriy Shevchenko, grande ex attaccante del Milan che ha pubblicato questo messaggio su Instagram: "Un milanista. Una leggenda. Una persona meravigliosa. Un esempio. Il bello del calcio. Addio caro, eterno, Franco Baresi".

13:20 | RIVERA E I COMPLIMENTI UN PO' LESINATI...

Gianni Rivera, leggenda del Milan, si è così espresso ricordandro Franco Baresi, capitano rossonero scomparso oggi all'età di 66 anni: "Baresi ha esordito giovanissimo come ho fatto io, anche se in un ruolo diverso. Franco è stato bravissimo nell'imporsi come giocatore di livello nella sua posizione. Se meritava il Pallone d'oro? Non conosco i criteri di quegli anni, ma è stato il più grande difensore di sempre in Italia".

13:00 | REAL MADRID E BARCELLONA SI INCHINANO A BARESI

"Il FC Barcelona desidera esprimere le più sentite condoglianze per la scomparsa di Franco Baresi, leggenda del calcio italiano e capitano per sempre dell'AC Milan. La sua leadership, eleganza e eredità nel mondo del calcio rimarranno sempre nella memoria dei tifosi. Riposa in pace, Franco": così il Barcellona su X ha voluto ricordare Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, nel giorno della sua scomparsa.

Anche il Real Madrid, il più grande club del mondo, ha rilasciato un comunicato ufficiale di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan, il quale ci ha lasciati oggi all'età di 66 anni: "Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione si rammaricano profondamente per la scomparsa di Franco Baresi, una delle più grandi leggende del Milan, del calcio italiano e del calcio mondiale. Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e il proprio affetto alla famiglia e ai cari, ai compagni di squadra e al Milan, il club della sua vita. La carriera di Franco Baresi è stata caratterizzata dalla dedizione a un unico club, il Milan, e alla nazionale italiana. Con il Milan ha disputato 719 partite e ha vinto 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe Europee, 6 scudetti e 4 Supercoppe italiane. Con la nazionale italiana ha disputato tre Mondiali, laureandosi campione del mondo in Spagna nel 1982, nell'indimenticabile finale allo stadio Santiago Bernabéu. Franco Baresi si è spento all'età di 66 anni. Riposi in pace".

12:50 | ANCHE INFANTINO OMAGGIA BARESI

Gianni Infantino, presidente della Fifa, si è così espresso sui social per ricordare Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi: "Un capitano senza tempo. Una storia senza tempo. Franco Baresi è stato, è, sarà infinito".

12:30 | LA SQUADRA DEL MILAN A PERTH ONORA BARESI

Al termine dell'allenamento odierno al "Sam Kerr Football Center" di Perth, in Australia, il gruppo squadra del Milan ha osservato un minuto di silenzio in onore del leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni. Ruben Amorim ha radunato i suoi calciatori in cerchio e Matteo Gabbia, capitano in assenza di Mike Maignan, ha posto una maglia con il numero 6 al centro del campo.

12:12 | BUFFON E IL RICORDO DI FRANCO BARESI

Gianluigi Buffon, ex portiere, si è così espresso sui suoi canali social ricordando Franco Baresi, leggendario capitano del Milan scomparso oggi: "Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra: Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarmi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno in poi, ho compreso ancora più chiaramente cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco. Riposa in pace".

11:20 | IL RICORDO DELL'EX CAPITANO CALABRIA

Con una storia su Instagram, Davide Calabria, ex capitano del Milan, ha ricordato Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso oggi all'età di 66 anni: "Da buon bresciano e milanista, come te, son cresciuto sentendo parlare delle tue imprese calcistiche e del tuo valore umano. Ho sempre sognato di ripercorrere ciò che avevi raggiunto tu. Poi ho avuto la fortuna di poterti incontrare, condividere del tempo insieme e l'amore per la nostra squadra del cuore. È stato un onore ed un privilegio conoscerti, non lo dimenticherò mai. Fai buon viaggio grande capitano".

10:00 | IL SALUTO DI RAFAEL LEAO

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha ricordato con una storia Instagram Franco Baresi, leggendario capitano del Milan: "La tua eredità resterà viva per sempre. Grazie, capitano".

9:55 | LA NOTA DI CARDINALE, PROPRIETARIO DEL MILAN

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato il seguente messaggio di cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso oggi all'età di 66 anni: "Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del grande Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci in silenzio cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato un segno”.

9:45 | IL MESSAGGIO DI PAOLO MALDINI

Paolo Maldini, leggendario capitano rossonero, ha rivolto su Instagram uno struggente messaggio per il suo predecessore, Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni: "Ciao Franco. Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre".

9:30 | I GIORNALI ESTERI OMAGGIANO FRANCO BARESI

L'Equipe, prima testata sportiva francese, ricorda così Franco Baresi, aprendo il sito con la sua immagine: "Libero elegantissimo e incarnazione del grande Milan di fine anni '80, Baresi è morto all'età di 66 anni. L'Italia piange uno dei suoi più grandi giocatori. Difensore di fama mondiale, uomo di classe ineguagliabile e pioniere del suo tempo, Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni, come annunciato venerdì dal Milan. Fedele a un'unica squadra, il Milan, dove è cresciuto e con cui ha collezionato 716 presenze e 33 gol da professionista tra il 1977 e il suo ritiro nel 1997, il nativo di Travagliato ha fatto parte anche della nazionale italiana vincitrice dei Mondiali del 1982, pur non scendendo in campo".

All'interno di una notizia pubblicata nella categoria 'Sport' del sito, la BBC ha ricordato così Franco Baresi: "Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni; l'AC Milan ha dichiarato che "l'esempio e l'integrità" del suo ex capitano "rimarranno per sempre impressi nel DNA del club".

Marca, nota testata sportiva spagnola, apre il suo sito ufficiale con la notizia della scomparsa di Franco Baresi. All'interno dell'articolo, si legge quanto segue: "Franco Baresi è scomparso all'età di 66 anni. Il calcio italiano e mondiale ha perso uno dei suoi più grandi campioni. La storia del capitano del Milan e della Nazionale italiana si è conclusa il 31 luglio, data che è diventata un punto di riferimento eterno per diverse generazioni di tifosi e appassionati di calcio. Baresi è stato molto più di un difensore straordinario. È stato il grande capitano di un Milan leggendario, il leader di una generazione che ha trasformato la sua squadra in una potenza del calcio europeo e in una delle squadre più titolate di tutti i tempi".

9:10 | SEEDORF STRUGGENTE PER FRANCO BARESI

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, si è così espresso su Instagram ricordando Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso oggi: "Sono senza parole. Troppo presto ci ha lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e Capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. La tua eredità continuerà a vivere, ispirando generazioni ben oltre il campo da calcio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero. Riposa in pace, Capitano".

9:00 | IL SALUTO DI ADRIANO GALLIANI

Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan, ha ricordato sui suoi social Franco Baresi, leggendario capitano rossonero scomparso oggi: "Hai raggiunto il tuo Presidente. 6 per sempre":

8:45 | IL RICORDO DI INTER E JUVENTUS

L'Inter, storica avversaria del Milan, ha ricordato così Franco Baresi attraverso i suoi canali social: "Addio a Franco Baresi, protagonista delle grandi sfide del Derby di Milano e una delle figure che più hanno definito la storia della rivalità. Capitano, uomo squadra e bandiera del Milan, ha vissuto ogni confronto con l’Inter tra competizione e rispetto, dentro una sfida che ha scritto pagine indimenticabili del calcio italiano. Il Presidente Giuseppe Marotta e tutta FC Internazionale Milano si stringono attorno alla famiglia Baresi e al fratello Beppe in questo momento di dolore".

Dopo il Napoli, è la Juventus ad esprimere, attraverso i suoi canali social, il cordoglio per la scomparsa di Franco Baresi, leggendario capitano del Milan: "Ci sono persone che, con il loro talento, entrano nella storia. E altre che, con la loro umanità, vi restano per sempre. Franco Baresi è stato entrambe le cose. Classe, stile, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, amato e stimato da tutti gli appassionati di calcio. Il suo ricordo vivrà per sempre. Juventus Football Club si stringe attorno alla famiglia Baresi e ad AC Milan in questo momento di profondo dolore".

7:30 | LA NOTA DEL MILAN

Il Milan ha comunicato la scomparsa di Franco Baresi con la seguente nota ufficiale: "La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un'ora così dura".