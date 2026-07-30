Mercato bloccato dalle mancate cessioni, il confronto con il lavoro di Tare è (per ora) impietoso
Il mercato del Milan è bloccato, ormai si è capito. Le mancate cessioni impediscono di effettuare nuovi acquisti dopo che Cardinale, ad inizio estate, ha rotto il salvadanaio per Gonçalo Ramos e Mario Gila per un totale di circa 100 milioni di euro. Comprare è la parte "facile", l'abilità di una dirigenza sportiva si vede soprattutto quando si tratta di vendere. E in questo caso Almstadt e Gardiner stanno trovando enormi difficoltà. Di tutti gli esuberi presenti in rosa non è ancora partito nessuno, bloccando gli acquisti e facendo sfumare obiettivi come Karetsas, passato al Dortmund per il temporeggiare del Milan. Specialmente la situazione Leao, gestita direttamente da Cardinale, sta bloccando tutto. E il confronto con l'anno passato, quando Tare (a parte un paio di situazioni) ha gestito anche questo aspetto, è impietoso.
CESSIONI MILAN, LE OPERAZIONI CHIUSE DA TARE
Pierre Kalulu alla Juventus: 14,3 milioni + 3 di bonus (operazione già preimpostata)
Marco Pellegrino al Boca Juniors: 3,5 milioni
Tijjani Reijnders al Manchester City: 55 milioni + bonus
Theo Hernandez all'Al-Hilal: 25 milioni
Marco Sportiello all'Atalanta: 1 milione
Emerson Royal al Flamengo: 9 milioni
Malick Thiaw al Newcastle: 38 milioni + 4 di bonus
Noah Okafor al Leeds: 19 milioni + 2 di bonus
Yacine Adli all' Al-Shabab: 8 milioni
Tommaso Pobega al Bologna: riscatto da circa 7 milioni
Lorenzo Colombo al Genoa: obbligo scattato con la salvezza, circa 9 milioni.
Alex Jimenez al Bournemouth: obbligo scattato al raggiungimento del numero previsto di presenze, 19.5 milioni più bonus.
Alvaro Morata al Como: prestito con obbligo diventato definitivo, circa 11 milioni
TOTALE CESSIONI TARE: 219 MILIONI DI EURO
ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA
|Giocatore
|VNC al 30/06/2025
|Ammortamento 2025/26
|Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026)
|Bennacer
|2,806 mln
|1,403 mln
|1,403 mln
|Chukwueze
|13,149 mln
|4,383 mln
|8,766 mln
|Musah
|12,707 mln
|4,236 mln
|8,471 mln
|Tomori
|11,302 mln
|5,651 mln
|5,651 mln
|Loftus-Cheek
|9,687 mln
|4,844 mln
|4,844 mln
|Leão
|16,818 mln
|5,606 mln
|11,212 mln
|Fofana
|19,500 mln
|6,500 mln
|13,000 mln
|Gimenez
|26,844 mln
|circa 6,711 mln
|20,133 mln
|Bondo
|9,251 mln
|circa 2,313 mln
|6,938 mln
|Estupinan*
|17,000 mln
|3,400 mln
|13,600 mln
I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan