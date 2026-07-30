Primo Piano Mercato bloccato dalle mancate cessioni, il confronto con il lavoro di Tare è (per ora) impietoso

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Il calciomercato del Milan è fermo a causa delle varie cessioni che non vanno in porto: il caso Leao è emblematico. Impietoso il confronto con il lavoro di Tare

Il mercato del Milan è bloccato, ormai si è capito. Le mancate cessioni impediscono di effettuare nuovi acquisti dopo che Cardinale, ad inizio estate, ha rotto il salvadanaio per Gonçalo Ramos e Mario Gila per un totale di circa 100 milioni di euro. Comprare è la parte "facile", l'abilità di una dirigenza sportiva si vede soprattutto quando si tratta di vendere. E in questo caso Almstadt e Gardiner stanno trovando enormi difficoltà. Di tutti gli esuberi presenti in rosa non è ancora partito nessuno, bloccando gli acquisti e facendo sfumare obiettivi come Karetsas, passato al Dortmund per il temporeggiare del Milan. Specialmente la situazione Leao, gestita direttamente da Cardinale, sta bloccando tutto. E il confronto con l'anno passato, quando Tare (a parte un paio di situazioni) ha gestito anche questo aspetto, è impietoso.

CESSIONI MILAN, LE OPERAZIONI CHIUSE DA TARE

Pierre Kalulu alla Juventus: 14,3 milioni + 3 di bonus (operazione già preimpostata)

Marco Pellegrino al Boca Juniors: 3,5 milioni

Tijjani Reijnders al Manchester City: 55 milioni + bonus

Theo Hernandez all'Al-Hilal: 25 milioni

Marco Sportiello all'Atalanta: 1 milione

Emerson Royal al Flamengo: 9 milioni

Malick Thiaw al Newcastle: 38 milioni + 4 di bonus

Noah Okafor al Leeds: 19 milioni + 2 di bonus

Yacine Adli all' Al-Shabab: 8 milioni

Tommaso Pobega al Bologna: riscatto da circa 7 milioni

Lorenzo Colombo al Genoa: obbligo scattato con la salvezza, circa 9 milioni.

Alex Jimenez al Bournemouth: obbligo scattato al raggiungimento del numero previsto di presenze, 19.5 milioni più bonus.

Alvaro Morata al Como: prestito con obbligo diventato definitivo, circa 11 milioni

TOTALE CESSIONI TARE: 219 MILIONI DI EURO

ESUBERI MILAN, LA CIFRA MINIMA PER NON FARE MINUSVALENZA



Giocatore VNC al 30/06/2025 Ammortamento 2025/26 Soglia minima di cessione (proiezione contabile al 30/06/2026) Bennacer 2,806 mln 1,403 mln 1,403 mln Chukwueze 13,149 mln 4,383 mln 8,766 mln Musah 12,707 mln 4,236 mln 8,471 mln Tomori 11,302 mln 5,651 mln 5,651 mln Loftus-Cheek 9,687 mln 4,844 mln 4,844 mln Leão 16,818 mln 5,606 mln 11,212 mln Fofana 19,500 mln 6,500 mln 13,000 mln Gimenez 26,844 mln circa 6,711 mln 20,133 mln Bondo 9,251 mln circa 2,313 mln 6,938 mln Estupinan* 17,000 mln 3,400 mln 13,600 mln



I valori sono ottenuti proiettando al 30 giugno 2026 il valore netto contabile risultante dal bilancio 2024/25 del Milan. (tabella visibile da browser)