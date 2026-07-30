Ordine: "Theo ha noia di Riyad. Molti milanisti hanno letto dell’offerta a Juve e Napoli e si sono preoccupati, ma..."

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla questione Theo Hernandez.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sulla questione Theo Hernandez, proposto ai club italiani: "Dai giornali abbiamo appreso della volontà di Theo Hernandez di tornare a casa, o meglio in Europa, meglio ancora in Italia dove vivono la sua compagna e i suoi due figli, perché -come va di moda dire oggi- “gli è venuta a noia la vita a Ryad”. Molti milanisti hanno letto dell’offerta a Juve e Napoli e si sono preoccupati. Prima riflessione: il Theo Hernandez visto al mondiale ha perso il posto da titolare dopo le prime sfide del girone e non è più rientrato fino alla semifinale. Seconda: a Napoli è complicato piazzarsi visto che l’allenatore, Max Allegri, è lo stesso che l’anno scorso di questi tempi ha fatto un tifo disperato perché Simone Inzaghi lo convincesse a trasferirsi in Arabia. Terza e ultima riflessione: può darsi che la Juventus voglia rifare il Milan dello scudetto post datato se è vero che ha chiesto informazioni su Tomori e fatto un sondaggio per Kessiè da aggiungere ai due che già sono dentro lo spogliatoio di Spalletti, e cioè Locatelli e Kalulu".

Theo ora è in Arabia

L'anno scorso Theo Hernandez si è lanciato nell'esperienza in Arabia Saudita all'Al Hilal, dove in un anno ha estremamente arricchito il suo portafoglio. Il Mondiale ha dimostrato che ancora, quando è in forma e in un contesto altamente competitivo, il francese può dire la sua. Inoltre l'ex rossonero è ancora molto giovane: ha 29 anni e sarebbe pronto a rimettersi in gioco nel calcio che conta, quello europeo. Ci sarebbero anche le condizioni giuste lato saudita dal momento che l'Al Hilal lo considera un esubero, un calciatore che davanti alla giusta offerta può partire.