MN - Primo allenamento a Perth per Leao e Ramos, ma (come Gila) non assieme ai compagni
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rafael Leao e Goncalo Ramos hanno effettuato oggi, sul campo di allenamento "Sam Kerr" di Perth, in Australia, una seduta di lavoro individuale all'indomani del loro arrivo nella tournée rossonera. Mario Gila ha svolto ancora una seduta di allenamento personalizzata.
Come è stato accolto Leao a Perth
Monica Colombo, giornalista, ha raccontato sull'edizione odierna del Corriere della Sera un retroscena riguardante l'arrivo a Perth di Rafael Leao: "Il Milan è già a Perth e ieri ha accolto Gonçalo Ramos e riabbracciato Leao. Rafa è arrivato in Australia con una borsa griffatissima rosa, è stato accolto nella hall dell’hotel dagli ex rossoneri Panucci e Serginho e ha conosciuto il nuovo staff tecnico. Ha scherzato con i compagni a cena: «Ehi, mi siete mancati». Ma sarebbe disonesto dire che la frattura si è ricomposta: Leao continua ad avere il desiderio di cambiare aria e il Milan aspetta solo i proventi della sua cessione per far decollare il mercato".
Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la situazione Leao potrebbe sbloccarsi dopo Ferragosto. Anche perché, al momento, non ci sono offerte scritte ufficiali né per il Milan né per il giocatore, "il cui entourage è al lavoro per favorire una buona riuscita dell’accordo, specialmente tra i club", con il Fenerbahce che è decisamente il club più interessato al portoghese. Il Milan, tramite Cardinale, chiede circa 60 milioni di euro trattabili per lasciarlo partire.
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