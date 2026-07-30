Chaka confessa: "Ci sono stati dei problemi in società nel Milan dopo Pioli. Noi calciatori..."

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Chaka Traoré, ex calciatore del Milan passato un mese fa al Partizan Belgrado, è stato intervistato da Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Chaka Traoré, ex calciatore del Milan passato un mese fa al Partizan Belgrado, si è così espresso ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it su quanto accaduto in rossonero duante l'annata con Fonseca e Conceicao: "Dopo la partenza di Pioli ci sono stati dei problemi in società, cose nelle quali noi giocatori non eravamo coinvolti. Sono stati momenti di ricostruzione, ma noi calciatori pensavamo solo a dare il massimo in campo per difendere i colori del Milan con orgoglio. Al di là di questi cambiamenti all'interno della società, noi non c'entravamo niente. Però sì, ho avuto modo di parlare con alcuni allenatori, come Fonseca, che mi spiegava determinate cose, e anche con Conceição, con cui tra l'altro abbiamo vinto una Supercoppa Italiana a Riyad. Facevo parte di quel gruppo ed ero contento. Però non nego che mi sarebbe piaciuto partecipare e giocare di più. Allo stesso tempo, però, la squadra aveva vinto un trofeo ed ero comunque felice".

Cinque anni per te al Milan: che ricordi hai dei tuoi trascorsi in rossonero dal 2021 al 2026?

"Il Milan non si può spiegare, sai? Mi rimarrà sempre nel cuore e farà sempre parte di me. Ho ricordi bellissimi del Milan e sono contento di aver fatto parte di questa squadra formidabile e leggendaria. Posso anche dire che è la squadra più forte d'Italia. Sono davvero contento di aver indossato questa maglia".