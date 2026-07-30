Oggi Adriano Galliani compie 82 anni. Tanti auguri di buon compleanno!

Oggi Adriano Galliani compie 82 anni. Tanti auguri di buon compleanno!MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 13:10News
di Manuel Del Vecchio
Oggi compie gli anni Adriano Galliani, storico Amministratore Delegato del Milan

Tanti auguri ad Adriano Galliani che oggi compie 82 anni. Storico Amministratore Delegato rossonero, ha segnato un'epoca indelebile nel calcio italiano insieme a Berlusconi, portando il Milan sul tetto del mondo a più riprese. Al momento non ricopre cariche sportive dopo essere stato, fino al 2025, vicepresidente vicario del Monza.

Il Milan gli ha fatto gli auguri di buon compleanno su Instagram: "I migliori auguri dalla famiglia rossonera ad Adriano Galliani".