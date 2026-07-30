Oggi Adriano Galliani compie 82 anni. Tanti auguri di buon compleanno!
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Oggi compie gli anni Adriano Galliani, storico Amministratore Delegato del Milan
Tanti auguri ad Adriano Galliani che oggi compie 82 anni. Storico Amministratore Delegato rossonero, ha segnato un'epoca indelebile nel calcio italiano insieme a Berlusconi, portando il Milan sul tetto del mondo a più riprese. Al momento non ricopre cariche sportive dopo essere stato, fino al 2025, vicepresidente vicario del Monza.
Il Milan gli ha fatto gli auguri di buon compleanno su Instagram: "I migliori auguri dalla famiglia rossonera ad Adriano Galliani".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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