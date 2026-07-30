Inter, Stones sta svolgendo le visite mediche a Milano. Poi firmerà un biennale

Inter, Stones sta svolgendo le visite mediche a Milano. Poi firmerà un biennale
Oggi alle 12:40News
di Antonello Gioia
John Stones si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'inglese classe 1994 svolgerà oggi le visite mediche.

John Stones si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Inter. L'inglese classe 1994, svincolato dopo gli anni vincenti al Manchester City di Pep Guardiola, è atterrato in mattianata a Linate e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto con i nerazzurri. "Sono sicuro che ci vedremo presto, sono felice di essere qua": queste le primissime parole di Stones ai cronisti presenti all'esterno dello scalo meneghino.