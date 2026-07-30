Il Milan lo seguiva, ma non lo ha mai trattato. Alajbegovic va alla Juve per più di 35 milioni
Dopo Kolo Muani, la Juventus chiude anche un altro colpo. È fatta, infatti, per Kerim Alajbegovic, grazie ad una offerta da 30 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus più una percentuale sulla futura rivendita. I bianconeri, dunque, sono riusciti a battere una concorrenza molto agguerrita composta da Chelsea e Atalanta, mentre il Milan, che seguiva da tempo il giocatore su indicazione di Ibrahimovic, non ha mai affondato il colpo.
Il talento bosniaco - scrive TMW - "potrà partire alla volta di Torino per iniziare la sua nuova avventura. La Juventus verserà 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un investimento importante che conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva non solo nell’immediato, ma anche in prospettiva. Dopo la chiusura di queste due operazioni, il mercato bianconero potrebbe comunque non essere finito, con la dirigenza pronta a cogliere eventuali nuove opportunità prima della chiusura della sessione estiva".
Per Kolo Muani, i bianconeri pagheranno 4 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 34 milioni, più altri 12 milioni di bonus. Nella giornata di oggi l’attaccante francese arriverà a Torino per sostenere le visite mediche e, successivamente, firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla Juventus.
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