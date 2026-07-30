Calciomercato Calciomercato Milan, nuovo nome per la trequarti: si punta Soulé. Il piano

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Calciomercato Milan: si deve individuare un nuovo obiettivo per riempire la casella del trequartista mancino che giochi a destra.

Dopo aver dovuto salutare l'obiettivo Karetsas, passato presto ufficialmente al Borussia Dortmund, il Milan deve individuare un nuovo obiettivo per riempire la casella del trequartista mancino che giochi a destra richiesta da Ruben Amorim. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella short list rossonera c’è il nome di Mathias Soulé, calciatore argentino che conosce molto bene la Serie A avendo già vestito tre maglie nel nostro campionato (Juventus, Frosinone e Roma).

Calciomercato Milan: il costo di Soulé

La Roma, che non valuta il giocatore incedibile anche su indicazione di Gian Piero Gasperini soprattutto dopo la conferma di Dybala e l'acquisto di Castro, ha fatto il prezzo: 40 milioni di euro. La cifra è stata già raggiunta in estate da due club della Saudi Pro League, ma Soulé ha declinato le proposte spiegando di non essere interessato a trasferirsi a quelle latitudini. Ad altre, però, sì. E il Milan potrebbe essere una opzione interessante.

Calciomercato Milan: la premessa al trequartista

Secondo La Gazzetta dello Sport, "Amorim stima Soulé e le sue caratteristiche, in entrambe le fasi, sono ritenute adatte al progetto di calcio che il tecnico ha in mente"; è un obiettivo, dunque, in linea con i criteri di ricerca rossoneri, specialmente se si dovesse trattare un po' di più sul prezzo. Inoltre, a costo ampiamente ribassato ma con la sola formula del prestito secco, ci sarebbe Franco Mastantuono in uscita dal Real Madrid.Naturalmente, come per Karetsas, la premessa all'affare trequartista è la cessione di Leao (ieri arrivato COSI a Perth), nel mirino di Galatasaray e Fenerbahce e offerto recentemente ad alcuni club di Premier League e della Liga.