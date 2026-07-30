Primo Piano Dalla sorgente di Olhao a Perth: Ramos pozzo da gol per il Milan. Ecco che lavoro gli chiede Amorim

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Goncalo Ramos, attaccante portoghese costato 75 milioni di euro, è il numero 9 al quale Amorim e la tifoseria milanista si affideranno.

Ieri, in Australia, il Milan è entrato in una nuova era. Quantomeno è quello che si spera. Perché Goncalo Ramos, attaccante portoghese costato 75 milioni di euro, l'acquisto più oneroso nella storia del club rossonero, è il numero 9 al quale Amorim e la tifoseria si affideranno per tirarsi fuori dai fanghi degli ultimi anni.

Goncalo Ramos, il pozzo del gol

Il Corriere dello Sport ci ha dedicato un articolo, sottolineando che Ramos abbia, nel corso della sua carriera, dimostrato di saper far gol: "Da Olhao, sua città natale, Ramos proverà a portare gol a flutti; la cittadina, infatti, è nota per comprendere una abbondantissima sorgente d'acqua potabile, la quale, nel corso dei secoli, ha attratto i popoli a stabilizzarsi, abbeverando popoli di generazione in generazione. Il Milan, dopo l'ultima stagione arida di reti, ha investito 75 milioni di euro credendo nel pozzo Goncalo. La sua carriera, fino ad oggi, ha detto che è un rischio prendibile: 237 presenza da professionista con 86 gol segnati e 22 assist. Nelle ultime tre stagioni, da riserva dell'attacco stellare del Paris Saint-Germain, ha messo a segno 45 reti in 131 partite giocando 5394 minuti in totale; la media è buona: un gol ogni 120 minuti giocati".

Goncalo Ramos richiesta precisa di Amorim

Amorim ha fortemente sponsorizzato il suo acquisto: lo schiererà da unica punta nel 3-4-2-1, supportato a sinistra da Pulisic e a destra dall'eventuale nuovo trequartista mancino richiesto sul mercato. L'idea è fargli fare un lavoro a tutto tondo: "Non solo gol - ha spiegato il Corriere dello Sport - nel bagaglio del portoghese: il classe 1999 abbina una tecnica di base più che discreta ad una buona rapidità, caratteristica che gli permette di essere determinante anche nella prima pressione sul possesso palla avversario".