Serginho da Perth: "Camarda è quello che mi ha più colpito in questi giorni"

Serginho da Perth: "Camarda è quello che mi ha più colpito in questi giorni"
Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.
Che giovane l'ha colpita di più in queste prime settimane di lavoro con Amorim?
"Camarda è quello che mi ha più colpito perché è un bomber e ha fatto belle stagioni anche nel settore giovanile. A Lecce non è andato bene, ma le qualità non si discutono e lo ha dimostrato nell’amichevole contro il Celtic. Mi auguro che possa diventare un giocatore importante anche in questa annata".
Gila e l'endorsement in viaggio per Camarda
Durante il lungo viaggio aereo per raggiungere Perth (Austalia) dove resterà per alcuni giorni, giocando anche due amichevoli, il profilo Instagram del club rossonero ha pubblicato un video nel quale Mario Gila, nuovo acquisto milanista, ha speso bellissime parole nei confronti di Francesco Camarda, con il quale ha instaurato fin da subito un ottimo rapporto: "Quale compagno vorrei avere vicino durante un volo? Camarda. E' molto simpatico, mi vuole fare stare bene, parla con me. Ha un grande futuro davanti a lui, spero di potergli dare una mano pure io. Abbiamo un bel rapporto, sono contento di averlo conosciuto". Camarda ha ascoltato le parole del difensore spagnolo e poi lo ha ringraziato così: "Ma grazie Marione! Numero uno!" le parole del giovane centravanti rossonero che poi ha anche abbracciato Gila.
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