Primo Piano FOCUS MN - Mercato bloccato e liste ingolfate. Necessità assoluta di cedere: ad oggi il nuovo acquisto Diawara rimarrebbe fuori dall'Europa

vedi letture

Milan in overbooking: c'è la necessità assoluta di cedere, anche per un discorso liste UEFA

Dopo un avvio scoppiettante il mercato del Milan è sostanzialmente bloccato. Presi Gonçalo Ramos e Gila - considerati giocatori chiave per le idee di Amorim - costati circa 100 milioni, si è fermato tutto. Ora serve cedere, sfoltire e capire chi non farà parte del nuovo progetto rossonero. Bene il voler puntare sui giovani: Camarda, Comotto e Bartesaghi danno freschezza e soprattutto non occupano posti né nella lista Serie A e né nella lista A UEFA. Sono dei veri e propri jolly.

E a proposito degli altri giovani come Guernier e il nuovo arrivato Diawara (classe 2006), per la per la registrazione della rosa in Serie A non ci sono e non ci saranno problemi, visto che tutti gli Under 23 - vale a dire, per la stagione 2026/27, i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi - possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25.

Bisogna fare invece attenzione ai dettami della UEFA per la rosa dei 25 da presentare per partecipare alla prossima Europa League. Ad esempio, guardando alle gerarchie ad oggi, Diawara sarebbe fuori dalla competizione europea. Ma vediamolo nel dettaglio.

LISTA UEFA EUROPA LEAGUE, LE REGOLE

In Europa la rosa dovrà essere al massimo di 25 giocatori (Lista A), suddivisi tra 17 "stranieri" (o non formati), 4 formati in Italia e 4 formati nel Club, più una Lista B sempre modificabile composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club. Per i giocatori "formati" la specifica è la seguente:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

LA LISTA PER L'EUROPA LEAGUE

"STRANIERI" (17/17)

1 - Maignan

2 - Tomori

3 - Pavlovic

4 - Gila

5 - Estupinan

6 - Athekame

7 - Modric

8 - Rabiot

9 - Jashari

10 - Fofana *

11 - Chukwueze

12 - Saelemaekers

13 - Pulisic

14 - Nkunku

15 - Leao *

16 - Gimenez

17 - Ramos

* calciatori in uscita e sul mercato ma che se rimanessero in rosa verrebbero comunque utilizzati.

GIOCATORI STRANIERI ATTUALMENTE FUORI DALLA LISTA UEFA (ipotesi)

1 - Diawara*

2 - Odogu*

3 - Musah

4 - Loftus-Cheek

5 - Guernier*

6 - Kostic*

* registrabili in Serie A

FORMATI VIVAIO ITALIA (4/4)

1 - Terracciano P.

2 - De Winter

3 - Ricci

4 - Cissè

FORMATI VIVAIO CLUB (1/4)

1 - Gabbia

Con questa composizione, la Lista A del Milan sarebbe formata da 22 calciatori su 25: 17 non formati, quattro formati in Italia e il solo Gabbia tra i formati nel club. I tre posti mancanti non possono essere assegnati ad altri giocatori non formati. Potrebbero essere occupati da ragazzi come Camarda, Comotto e Bartesaghi, che tuttavia possono già essere utilizzati attraverso la Lista B.

Alla Lista A si aggiunge la Lista B, che può comprendere un numero illimitato di giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi (U21). Per esservi inseriti, questi devono essere stati eleggibili per il Milan per almeno due anni ininterrotti dopo il compimento dei 15 anni oppure per tre anni consecutivi, con la possibilità di un solo prestito, non superiore a una stagione, presso un’altra società italiana.

LISTA B (cambi illimitati)

Torriani, Bartesaghi, Camarda, Comotto, Ossola, Pittarella, Bouyer*, Zeroli, Vladimirov

*Per Bouyer l’eleggibilità dalla prima giornata di EL dipenderà dalla data federale esatta del primo tesseramento con il Milan.

LISTA MILAN, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Gli arrivi di Gonçalo Ramos e Gila, entrambi ufficiali, "completano" la lista del Milan. Ad oggi ci sono 17 posti occupati su 17: servono quindi delle cessioni.

Odogu, a oggi, resta un punto interrogativo per diversi motivi. Il primo riguarda il suo futuro: bisognerà capire se rimarrà al Milan o partirà in prestito. Il secondo è legato alla lista europea: non avendo né i requisiti per la Lista B né lo status di giocatore formato localmente, occuperebbe uno dei 17 posti destinati ai non formati. Lo stesso vale per il nuovo acquisto Diawara e per Andrej Kostić, partito titolare contro il Celtic. Nessun problema, invece, in Serie A, dove tutti e tre possono essere utilizzati al di fuori dell’elenco dei 25.

Da capire poi il futuro di diversi calciatori: Leao, Fofana, Musah e Loftus-Cheek sono in uscita: i primi due libererebbero un posto ciascuno nella lista dei 17 stranieri, mentre gli altri, ipotizzando una lista da presentare oggi, sarebbero già fuori. C’è poi Bondo, che ha lo status di giocatore formato in Italia ma che, nell’ipotesi di lista formulata oggi, resterebbe comunque fuori: i quattro posti riservati sarebbero assegnati a Pietro Terracciano, De Winter, Ricci e Alphadjo Cissè.

LISTE MILAN, COME CAMBIA IL MERCATO

Avevamo scritto pochi giorni fa che il Milan avrebbe potuto comprare due "stranieri" senza problemi, ed ecco arrivati Ramos e Gila. Ora il resto degli incastri, anche perché il mercato del Milan è tutt'altro che finito, dovrà arrivare con eventuali cessioni; sarà importante presentarsi poi a settembre senza ritrovarsi nella spiacevole situazione di dover escludere qualcuno dall'Europa League. A oggi il Milan è quindi in pieno overbooking nei 17 posti destinati ai calciatori non formati.