Era tra i nomi sondati per il Milan, ora (a sorpresa!) lo sceglie il Newcastle: Jaissle in Premier

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al Newcastle è in arrivo Matthias Jaissle da subito come nuovo allenatore dei Magpies.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, al Newcastle è in arrivo Matthias Jaissle da subito come nuovo allenatore! Eddie Howe, in piena preparazione estiva, "lascia - si legge sul tweet dell'esperto di mercato - il progetto dei Magpies dopo settimane difficili e il nuovo allenatore sarà Jaissle, ora all’Al Ahli e vicino al Milan nei mesi scorsi".

Come gioca Jaissle

Elmar Bergonzini, giornalista de La Gazzetta dello Sport, aveva così descritto il modo di giocare di Jaissle: "La filosofia di Matthias Jaissle è altamente plasmata dalla scuola Red Bull. Le sue squadre sono solite aggredire gli avversari già nella trequarti campo, sviluppando il proprio gioco attraverso transizioni rapide e un calcio verticale a ritmo intenso. I terzini si spingono molto, la difesa è schierata con una linea molto alta. L'obiettivo è portare sempre gli avversari a commettere errori e stanarli poi con immediati passaggi filtranti quando la difesa ancora non è ben sistemata. Le sue squadre giocano spesso con il 4-4-2 con il centrocampo a rombo o con il 4-2-3-1, in cui gli spazi vengono ampliati sfruttando la spinta dei terzini. L'area di rigore avversaria deve essere invasa di giocatori. Per questo dà grande importanza al dinamismo e si affida a giocatori affamati, dinamici e veloci. Così, le sue squadre, possono trasformare momenti di difficoltà in gioia".