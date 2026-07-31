Bebote is back: Gimenez rientra a Milanello mandando un messaggio a tutti i tifosi

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Il messicano del Milan è rientrato oggi a Milanello dopo la parentesi mondiale con il Messicano. Di seguito il post e messaggio del rossonero

Il caso Santiago Gimenez. Una storia che rischia di diventare come una delle più surreali della storia recente rossonera. Sì, perchè in un'estate che, almeno per adesso sembra essersi raddrizzata per il Milan dal punto di vista del calciomercato, tiene banco la surreale situazione tra Santiago Gimenez e il club rossonero.

Questa sembrava l'inizio di una storia d'amore, così però non è (quasi) mai stata. Il Bebote è stato un flop nella passata stagione. Solo una rete, e nemmeno in campionato in quasi un anno solare, visto che il gol è stato messo a segno a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. I soliti infortuni e fastidi, l'operazione alla caviglia e il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Questa con Amorim la stagione della scossa? Il Milan e i suoi tifosi augurano di sì. Nel mentre il messicano è tornato a Milanello. Di seguito il post social.