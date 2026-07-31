TOP NEWS del 30 luglio - Ramos e Leao arrivano in Australia, le ultime di mercato e l'eslcusiva Roganovic
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 30 luglio: il punto sul mercato rossonero e la particolare esclusiva del gionro
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 30 luglio 2026:
FOCUS MN - Mercato bloccato e liste ingolfate. Necessità assoluta di cedere: ad oggi il nuovo acquisto Diawara rimarrebbe fuori dall'Europa
MN - Primo allenamento a Perth per Leao e Ramos, ma (come Gila) non assieme ai compagni
ESCLUSIVA MN - Roganovic incorona Kostic: “Il Milan ha preso l'Harry Kane montenegrino. In Serie A diventerà un top e farà 15 gol già quest’anno”
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TOP NEWS del 30 luglio - Ramos e Leao arrivano in Australia, le ultime di mercato e l'eslcusiva Roganovic
Forza capitano! Cardinale ancora non ha capito. Sul mercato serve una scossa. Che farsa la presentazione di Mancini... di Luca Serafini
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Primo Piano
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Primo PianoMercato bloccato dalle mancate cessioni, il confronto con il lavoro di Tare è (per ora) impietoso
Franco OrdineEcco il futuro di Paolo Maldini. Riprendereste davvero questo Theo? Mercato fermo ma è così per tutti
Carlo PellegattiIo e l’Intelligenza Artificiale. Due chiacchiere e qualche consiglio a un mese dalla fine del mercato
Antonio VitielloPrimo PianoBlitz per Leao: ore cruciali. Milan: c'è un problema cessioni. Il senso di prendere Maldini e poi limitarlo? Che figuraccia
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