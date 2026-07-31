TOP NEWS del 30 luglio - Ramos e Leao arrivano in Australia, le ultime di mercato e l'eslcusiva Roganovic

TOP NEWS del 30 luglio - Ramos e Leao arrivano in Australia, le ultime di mercato e l'eslcusiva Roganovic
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 30 luglio: il punto sul mercato rossonero e la particolare esclusiva del gionro

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 30 luglio 2026:

FOCUS MN - Mercato bloccato e liste ingolfate. Necessità assoluta di cedere: ad oggi il nuovo acquisto Diawara rimarrebbe fuori dall'Europa

MN - Primo allenamento a Perth per Leao e Ramos, ma (come Gila) non assieme ai compagni

ESCLUSIVA MN - Roganovic incorona Kostic: “Il Milan ha preso l'Harry Kane montenegrino. In Serie A diventerà un top e farà 15 gol già quest’anno”