MN - Roganovic esageratamente positivo: "Da Kostic mi aspetto 10/15 gol..."

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Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Quanti gol ti aspetti da lui se resterà per tutta la stagione?

“Tra i 10 e i 15 gol, a patto che giochi con continuità".

Parole che confermano la grande fiducia attorno ad Andrej Kostic. Roganovic non ha dubbi: il Milan avrebbe acquistato un attaccante moderno, completo e con un enorme potenziale, tanto da paragonarlo addirittura a Harry Kane. Ora la parola passerà al campo, dove il giovane montenegrino cercherà di dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.