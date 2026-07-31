Calciomercato MN - Cessione Leao: è stallo totale. Il punto in mezzo a tante voci

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Tra le voci di calciomercato provenienti dalla Turchia e tante indiscrezioni, facciamo il punto sulla questione relativa alla cessione di Rafael Leao.

La cessione di Rafael Leao è entrata in una fase di stallo. Dopo tante corse in avanti (non nostre su MilanNews.it) tra offerte ufficiali mai presentate né al Milan né al calciatore, siamo a fare il punto della situazione su quello che sta realmente accadendo attorno al numero 10 milanista, arrivato due giorni fa nel ritiro rossonero di Perth, dove ha iniziato il suo programma personalizzato per poi entrare in gruppo nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO MILAN: COSA STA SUCCEDENDO

Nel corso degli ultimi giorni, il Milan ha irrigidito e non di poco la sua posizione sulla cifra e sulla formula del trasferimento di Leao. Il club di via Aldo Rossi, su ordine di Gerry Cardinale, è tornato a fissare a 60 milioni il prezzo richiesto per il cartellino di Rafa e tale cifra dovrà comportare ad una cessione a titolo definitivo. Dunque, ad oggi, non c’è più un’apertura alla formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto mentre quella del prestito con diritto non è mai stata un’opzione reale. Ma perché il Milan è tornato a fare muro sulla somma da richiedere? La soluzione al quesito è molto semplice. Nel piano-mercato, tra entrate e uscita, la cessione di Leao era ed è indicata come quella più remunerativa da poter fare, in primis per rientrare degli oltre 100 milioni già investiti per i cartellini di Gonçalo Ramos, Mario Gila e di Sankhoun Diawara. Questa rigidità nei termini, comunicata da Hendrik Almstadt gli emissari del Fenerbahçe che ha ricevuto a Casa Milan, hanno creato un certo malumore sia nel Fener sia nel Galatasaray, che rimane in corsa per Leao.

CESSIONE LEAO: COME SI PROCEDERA’?

Che ci volesse del tempo lo abbiamo sempre detto negli altri servizi che abbiamo realizzato sul tema, indicando come tale vicenda si potrebbe risolvere dopo Ferragosto perché si tratta di un’operazione complessa e dall’alto impatto economico per il club che potrebbe arrivare a prendere Leao, tra costo del cartellino, commissioni e stipendio al giocatore. Non risultano interessi concreti dalla Premier League né dalla Liga. Ad oggi le uniche due squadre che si sono mosse in maniera diretta sono le due big di Istanbul. Ma c’è anche una terza opzione, che sarebbe quella più clamorosa e porta alla permanenza di Leao al Milan. Infatti, se nessun club dovesse soddisfare le richieste dei rossoneri e del giocatore – a meno che il Milan non smolli la sua posizione – Rafa potrebbe rimanere a disposizione di Ruben Amorim visto che ha un contratto in essere fino al 30 giugno 2028, con 7 milioni di stipendio garantiti. Il Milan può permettersi, nell’ennesimo anno di ricostruzione, di tenersi in casa una potenziale bomba a orologeria? Ci sarà ancora molto da raccontarvi, ma ad oggi, 31 luglio 2026, la situazione è quella appena descritta.