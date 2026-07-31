Pellegatti propone: "La 6 di Baresi la voglio rivedere in campo, indossata da tutti, magari alla prima contro il Torino"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso su Instagram ricordando Franco Baresi, leggendario capitano del Milan: "Il Capitano ci ha lasciato. Vola in alto nell’empireo platonico, il piú alto dei cieli, insieme alla maglia numero 6. É un giorno triste. É un giorno doloroso. É un giorno insopportabile. Io peró quella maglia numero 6 la voglio rivedere in campo. Magari indossata da tutti i giocatori, a San Siro, alla prima del campionato ‘26-‘27. Addio Capitano, addio Franco Baresi e grazie per le emozioni di 20 anni meravigliosi! Ma soprattutto ti ringraziamo perché ci hai fatto sempre sentire ORGOGLIOSAMENTE TIFOSI DEL NOSTRO, DEL TUO CARO ,VECCHIO MILAN!".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".