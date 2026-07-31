Seedorf struggente per Baresi: "Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Clarence Seedorf, ex centrocampista del Milan, si è così espresso su Instagram ricordando Franco Baresi, storico capitano rossonero scomparso oggi: "Sono senza parole. Troppo presto ci ha lasciati Franco Baresi, leggenda del calcio, grande uomo e Capitano indimenticabile. Non serve raccontare il tuo impatto: la tua storia parla da sola. Sei stato e resterai un simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. La tua eredità continuerà a vivere, ispirando generazioni ben oltre il campo da calcio. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutto il mondo rossonero. Riposa in pace, Capitano".

La nota del Milan

Sul sito ufficiale di AC Milan, si legge una nota ufficiale del club rossonero riguardante la scomparsa di Franco Baresi, eterno ed indimenticabile capitano del club: "Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all'altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l'ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre".